Le design et les couleurs du Samsung Galaxy Z Fold3 révélés dans la dernière fuite

Après avoir vu tous les angles du Galaxy Z Flip3 à travers des rendus d’apparence officielle, il est maintenant temps de jeter un coup d’œil à l’extérieur du Galaxy Z Fold3.

Les rendus, qui auraient été fournis par une source interne, montrent le prochain pliable de Samsung sous presque tous les angles – seuls les cadres supérieur et inférieur sont manquants.

Le Galaxy Z Fold3 est rendu en trois couleurs – noir, vert et une finition dégradée (Phantom?) Blanc et rose. Tous les trois semblent avoir une surface mate sur le panneau arrière.



















Samsung Galaxy Z Fold3 en vert

Les images montrent une caméra extérieure perforée, censée avoir un capteur de 10 MP, tandis que sur l’écran intérieur qui se déploie, nous devrions voir une caméra sous-écran de 16 MP.

Le Galaxy Z Fold3 dispose d’un scanner d’empreintes digitales capacitif et d’une bascule de volume sur le côté droit. Il y a une triple caméra à l’arrière, qui semble être une configuration conventionnelle – pas de périscopes, pas de capteurs IR.





















Samsung Galaxy Z Fold3 en blanc rosé

Les rapports précédents ont révélé une idée globale assez arrondie des spécifications du Galaxy Z Fold3. Il aura un écran intérieur pliable de 7,55 pouces, un écran extérieur de 6,23 pouces – tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nous attendons un Snapdragon 888 ou éventuellement 888+ avec 12 Go ou 16 Go de RAM. Il existe une légère possibilité que Samsung utilise son Exynos 2100 ou une variante plus récente et plus puissante de celui-ci, mais les anciens smartphones Fold ont tous été alimentés par Qualcomm et cela pourrait le rester. Il y a 256 Go ou 512 Go de stockage.





















Samsung Galaxy Z Fold3 en noir

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold3 prend en charge le S Pen, bien que, comme le Galaxy S21 Ultra, le S Pen ne soit pas fourni et il n’y aura pas de fente pour lui dans le corps du téléphone.

Enfin, il y a une batterie de 4 400 mAh avec une charge sans fil de 25 W et une charge sans fil de 15 W.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 deviendra officiel aux côtés du Z Flip3, du Galaxy Watch4 et du Galaxy Buds2 en août.

La source