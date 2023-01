Le design et les couleurs de l’iQOO Neo7 indien révélés, c’est un Neo7 SE rebaptisé

La sous-marque vivo iQOO présentera le Neo7 en Inde le 16 février, qui sera différent du Neo7 lancé en Chine en octobre dernier puisque le Neo7 chinois est alimenté par le SoC Dimensity 9000+ tandis que le Neo7 indien viendra avec le Dimensity 8200 à la barre. La marque a également confirmé qu’Indian Neo7 prendrait en charge une charge de 120 W, suggérant qu’il pourrait s’agir d’un Neo7 SE renommé dévoilé en Chine le mois dernier.

Bien qu’iQOO n’ait pas encore détaillé la fiche technique de l’Indian Neo7, il a révélé aujourd’hui les spécifications, la conception et les options de couleur de l’écran du smartphone, ce qui confirme à peu près que le modèle indien Neo7 est en fait un Neo7 SE rebadgé.











iQOO Neo7 chinois • iQOO Neo7 indien • iQOO Neo7 SE

La branche indienne d’iQOO a confirmé que le Neo7 embarquerait un écran AMOLED 120 Hz mesurant 6,78 pouces de diagonale et proposerait deux options de couleur ci-dessous. Cependant, nous pourrions voir la marque offrir plus de couleurs plus tard, comme elle l’a fait avec le Neo6 indien l’année dernière rebaptisé chinois Neo6 SE.









Options de couleur de l’iQOO Neo7 indien

La sous-marque vivo a également affirmé que Indian Neo7 avait obtenu plus de 890 000 points dans les tests AnTuTu. De plus, iQOO a déclaré que le Neo7 viendra avec un mode ultra-jeu et un système de refroidissement 3D à couverture complète, et une capture d’écran que nous avons reçue montre le Dimensity 8200 dans le smartphone limité à 88% de ses performances maximales dans l’application CPU Throttling Test après 15 minutes .

iQOO n’a pas révélé les prix indiens du Neo7, mais la société a déclaré qu’il serait vendu via Amazon.in et la boutique en ligne iQOO en Inde. Vous pouvez vous attendre à ce qu’iQOO confirme davantage de fonctionnalités du Neo7 à mesure que nous nous rapprochons de son lancement en Inde le 16 février. En attendant, vous pouvez consulter les spécifications détaillées du Neo7 SE ici pour savoir à quoi vous attendre du Neo7 indien.