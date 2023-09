Le design du Samsung Galaxy S23 FE entièrement révélé dans une rotation à 360 degrés

Le Samsung Galaxy S23 FE a de nouveau refait surface, cette fois il s’agit d’un court clip offrant une vue à 360° de l’appareil. Une fuite précédente montrait toute la gamme de couleurs avec des options noir, blanc, menthe et violet. Ce clip montre le noir.

Si vous préférez, vous pouvez également consulter les rendus statiques du modèle noir de la semaine dernière. Le design du S23 FE a été confirmé, non seulement parce qu’il correspond au langage de conception actuel de Samsung, mais aussi parce que nous l’avons vu sur les photos TENAA.

Sur la base des données TENAA, le Galaxy S23 FE mesurera 158,0 x 76,5 x 8,2 mm et pèsera 210 g, il sera équipé d’un écran de 6,4 pouces. Cela lui donnera à peu près la même taille que le S23+ (qui a un écran de 6,6 pouces) et 14 g de plus également.

En termes de matériel, le S23 FE emprunte à la série S22. Il sera alimenté par l’Exynos 2200 ou le Snapdragon 8 Gen 1 avec 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. L’écran doit être un panneau FHD+ AMOLED 120 Hz. Le téléphone fonctionnera avec une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 25 W. Les caméras devraient inclure un principal 50MP (OIS), un ultra large 8MP et un télé 12MP, ainsi qu’un module selfie 10MP.









Rendus divulgués : Samsung Galaxy S23 FE (source d’images)

En plus du téléphone, Samsung présentera également deux tablettes – les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ (550 € et 750 €) – ainsi que de nouveaux écouteurs TWS, les Galaxy Buds FE (100 $). Bien qu’il ne fasse pas partie de la marque « FE », le même événement devrait également apporter le nouveau Galaxy SmartTag 2. Quant au téléphone, il devrait coûter 55 000 ₹ en Inde (l’équivalent de 660 $/620 €).

