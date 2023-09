Le design du Samsung Galaxy A15 révélé grâce à des fuites de rendus

Nous avons récemment vu des fuites d’images du Samsung Galaxy A05, qui ont révélé son design, mais ce n’est pas le seul smartphone Galaxy de la série A sur lequel Samsung travaille actuellement puisque des rendus du Galaxy A15 ont également fait surface, nous montrant à quoi ressemble le smartphone.

Le Samsung Galaxy A15 dispose de trois caméras à l’arrière, comme le Galaxy A14 4G et le Galaxy A14 5G. Cependant, il est construit autour d’un écran Infinity-U de 6,4 pouces au lieu d’un écran avec une encoche en forme de V comme le Galaxy A14.

De plus, le Samsung Galaxy A15 a des cadres plats et non arrondis comme ceux du Galaxy A14. Cela pourrait rendre le téléphone moins confortable à tenir pour certains. Vous pouvez également remarquer que le cadre droit du Galaxy A15 est en saillie, et seul le temps pourra le dire si cela reste ou non une tendance en matière de conception pour les prochains smartphones Samsung.









Les rendus divulgués du Samsung Galaxy A15

Le cadre de droite abrite également la bascule du volume et un bouton d’alimentation, qui sert également de scanner d’empreintes digitales, et sur la gauche se trouve l’emplacement pour carte SIM. En bas, nous avons un port USB-C flanqué du microphone principal, du haut-parleur et d’une prise casque 3,5 mm. En haut se trouve un autre microphone.

La source affirme que le Samsung Galaxy A15 mesure 160,2 x 76,8 x 8,4 mm (77,4 mm de large avec le cadre en saillie). Nous n’avons pas d’autres détails sur le Galaxy A15, mais vous pouvez vous attendre à en savoir plus dans les mois à venir.

