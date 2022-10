Le design du Samsung Galaxy A14 révélé par des fuites de rendus

Samsung a présenté le Galaxy A13 5G en décembre dernier et a suivi le modèle 4G en mars, rejoint par une variante alimentée par Helio G80 en juin. Dans les prochains mois, nous pourrions voir la marque coréenne dévoiler le Galaxy A14, qui est apparu dans des rendus fuites.

Contrairement au Galaxy A13, qui est venu avec un écran Infinity-V, le Galaxy A14 embarquera un écran Infinity-U. La source indique qu’il pourrait s’agir d’un panneau LCD, mesurant 6,8 pouces de diagonale et ayant une résolution FullHD+.

La face arrière du Samsung Galaxy A14 ressemble au Galaxy A13 5G puisqu’il arbore trois caméras au lieu de quatre sur les modèles 4G, avec le flash placé sur le côté droit entre les deux premières caméras.











Samsung Galaxy A13 4G • Samsung Galaxy A13 4G (Helio G80) • Samsung Galaxy A13 5G

Le cadre droit du Samsung Galaxy A14 arbore la bascule du volume et un bouton d’alimentation qui sert également de lecteur d’empreintes digitales, tandis que la fente pour carte SIM est située sur la gauche. En bas se trouve le port USB-C, flanqué d’une prise casque 3,5 mm, d’un microphone et d’une grille de haut-parleur. De l’autre côté se trouve le micro secondaire.









Les rendus divulgués du Samsung Galaxy A14

La source affirme que les dimensions du Samsung Galaxy A14 sont de 167,7 x 78,7 x 9,3 mm, ce qui le rend 0,5 mm plus épais que les modèles 4G et 5G du Galaxy A13. Reste à savoir si cette augmentation d’épaisseur se traduit ou non par une augmentation de la capacité de la batterie de 5 000 mAh sur le Galaxy A13.

Nous en saurons probablement plus sur le Samsung Galaxy A14 dans les mois à venir.

