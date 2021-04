La série Realme Q3 sera annoncée demain, le 22 avril, en Chine. Le membre Pro de la série arrivera avec une configuration à triple caméra et un panneau lumineux à l’arrière, et aujourd’hui, nous en avons également appris davantage sur le téléphone vanilla.

Realme a partagé une image du Realme Q3, révélant trois caméras et une couleur grise avec une bande sur le côté, disant Dare to Leap. C’est un revêtement holographique qui ressemble à un arc-en-ciel sous certains angles, et Realme l’appelle «Argent psychédélique».

La configuration de la caméra peut ressembler à un combo à quatre caméras à première vue, mais l’un des trous n’est qu’un cercle avec une IA écrite dessus. En regardant la taille des objectifs, il semble que nous obtenons des caméras principales et ultra-larges ainsi qu’une unité de profondeur / macro. Le téléphone ressemble beaucoup au Realme V13 5G, mais le placement du cercle décoratif est ce qui distingue l’un de l’autre.

Bien que la série Realme Q ne sorte normalement pas de Chine, nous pouvons voir le Q3 ou Q3 Pro le rendre mondial sous un nom différent.

La source (en chinois) | Passant par