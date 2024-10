Le design du OnePlus 13 présenté dans les images officielles, lancement en Chine le 31 octobre

Le OnePlus 13 a dévoilé une série d’images officielles présentant le design du prochain produit phare – tandis qu’une date a été fixée pour le lancement de l’appareil en Chine.

Ce week-end, une publication du compte officiel OnePlus sur Weibo présenté (h/t Mukul Sharma) la conception de l’événement de lancement du OnePlus 13 et du 31 octobre. Comme nous l’avons vu dans une fuite d’il y a quelques jours à peine, le prochain appareil de la société appartenant à BBK semble présenter des changements et des ajustements mineurs par rapport à son prédécesseur, notamment des côtés plus plats et un renflement de l’appareil photo encore plus proéminent, complété par la marque Hasselblad.

On ne sait pas si les bords plus plats signifient que nous verrons enfin un écran plat sur un téléphone phare OnePlus pour la première fois depuis le 8T, mais nous espérons que l’écran incurvé sera terminé avec la prochaine version. La gamme apparaît dans les coloris noir, bleu et blanc, avec une bande métallique séparant la barre circulaire de la caméra et le logo « H » en relief bien visible à droite.















Ce que nous pouvons déduire des images et de la brève vidéo, c’est que cet appareil arbore toujours un curseur d’alerte. Cependant, le OnePlus 13 semble pouvoir être doté de rails latéraux brillants, similaires aux récents Pixel 9 Pro et Pro XL. Cela pourrait poser un problème de durabilité à long terme, mais cela correspond aux générations précédentes, qui ont également des rails métalliques brillants.

Au-delà de la conception, d’autres nouvelles fonctionnalités répandues pour le OnePlus 13 incluent un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, une batterie géante de 6 000 mAh et une forme de chargement de type MagSafe. Nous savons qu’OxygenOS 15 devrait être lancé le 24 octobre et comprendra de nombreux ajustements pour améliorer l’expérience. Le OnePlus 12 est l’un des smartphones les plus économiques de l’année, nous avons donc de grands espoirs pour le suivi.

À un peu plus d’une semaine du lancement, nous sommes sûrs que nous en saurons plus avant le 31 octobre.

