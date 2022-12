Le design du Motorola Moto X40 Pro révélé dans de nouveaux rendus

Le Moto X40 Pro est apparu sur TENAA le mois dernier avec des spécifications complètes et des images de mauvaise qualité. Aujourd’hui, la conception du téléphone a été révélée plus en détail par OnLeaks dans une vidéo à 360 degrés, nous donnant un meilleur aperçu des côtés incurvés de l’écran et de l’îlot triple caméra à l’arrière.

Le Moto X40 Pro est livré avec un îlot de caméra carré, mais les objectifs et le flash LED sont disposés différemment par rapport à la précédente série Moto X/Edge.













Motorola Moto X40 Pro

En termes de spécifications, nous savons déjà que le téléphone fonctionnera sur le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 et, selon la FCC, il prendra en charge la charge filaire de 125 W, ce qui serait un nouveau record pour un smartphone Motorola. La société n’a encore rien mentionné sur une date de lancement.

