Le design du Motorola Moto G13 révélé par une fuite de rendu

Le Motorola Moto G13 a été certifié NBTC plus tôt ce mois-ci, mais nous ne savons toujours pas quand il deviendra officiel. Et pendant que nous attendons plus de détails sur le Moto G13 de Motorola, un rendu du G13 a fait surface en ligne, révélant son design.

Le Motorola Moto G13 est construit autour d’un écran avec un trou perforé centré, et à l’arrière se trouve un îlot de caméra rectangulaire abritant un flash LED et deux caméras. Il contient également un texte qui révèle que l’appareil photo principal utilise un capteur 50MP.

Le cadre droit du Moto G13 comporte la bascule du volume et le bouton d’alimentation, et en bas se trouve le port USB-C. La source ne révèle pas quel processeur le Moto G13 a sous le capot, mais maintenant que son rendu a fui, vous pouvez vous attendre à ce que le reste de ses détails fasse surface bientôt.

Source