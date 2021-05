Le design de Redmi Note 8 2021 révélé dans un nouveau teaser

Il y a quelques jours, la sous-marque Xiaomi Redmi a révélé qu’elle avait vendu plus de 25 millions d’unités de la Note 8 dans le monde, et pour célébrer cette étape importante, le fabricant chinois de téléphones a annoncé qu’il lancerait bientôt le Redmi Note 8 2021. Bien que Redmi ne l’ait pas fait a révélé la date de dévoilement du Note 8 2021, il a fallu à Twitter pour taquiner le design du smartphone.

L’affiche partagée par Redmi révèle que le Note 8 2021 emballera un écran à encoche en forme de goutte d’eau, tout comme le Note 8 original. Il confirme également que le Note 8 2021 arrivera en bleu, mais il y aura probablement plus d’options disponibles.

De plus, l’image nous indique que le Note 8 2021 a la fente pour carte SIM sur son cadre gauche. Nous ne voyons pas la touche marche / arrêt et la bascule de volume ici car ceux-ci sont placés du côté opposé.

Vous pouvez également voir que le menton du Note 8 2021 porte la marque Redmi. Cependant, l’affiche ne nous montre pas la face arrière du smartphone, et il reste à voir si le design de sa coque arrière sera similaire à celui de la Note 8 d’origine ou si Redmi a opté pour un look différent.





Original Redmi Note 8 (2019)

Redmi n’a encore divulgué aucune spécification de la Note 8 2021, mais les rapports précédents affirment que le smartphone sera livré avec un SoC Helio G85, une batterie MIUI 12,5, 4000 mAh avec une charge de 22,5 W et deux options de mémoire – 4 Go / 64 Go et 4 Go / 128 Go.

Le Note 8 2021 arborera une configuration à quatre caméras à l’arrière avec le tireur principal utilisant un capteur 48MP. Il sera rejoint par des unités ultra-larges, macro et de profondeur dont les résolutions restent inconnues.

Nous aurons plus de clarté sur la Note 8 2021 à mesure que Redmi publiera plus de teasers pour créer un battage médiatique autour de lui.

La source