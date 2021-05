Le design de Realme C20A révélé, viendra avec le SoC Helio G35

Hier, Realme a annoncé qu’il dévoilerait le C20A au Bangladesh le 13 mai avec un écran de 6,5 pouces et une batterie de 5000 mAh. La société a maintenant confirmé que le smartphone aura un SoC Helio G35 à la barre – la même puce qui alimente les C20 et C21 .

Realme a également révélé le design du C20A dans une vidéo teaser et confirmé que le smartphone aura au moins deux options de couleur: noir et bleu.

Le C20A est identique au C20. Il est construit autour d’un écran à encoche en forme de goutte d’eau et l’îlot de caméras à l’arrière abrite une seule caméra. Il partage également la batterie et la taille d’affichage avec le C20, et nous prévoyons que la résolution de l’écran sera également la même.

On ne sait pas en quoi le C20 différera du C20A, mais comme le C20 n’a pas été lancé au Bangladesh, le C20A pourrait simplement être un C20 renommé pour le pays asiatique. J’espère que nous aurons plus de clarté à ce sujet à mesure que nous approcherons de l’annonce du 13 mai.

La source (à Bangla)