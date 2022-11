Le design de Realme 10 confirmé tel qu’il apparaît dans l’image officielle

Realme a publié une image du Realme 10 à venir le 9 novembre, corroborant les fuites de conception précédentes. Nous examinons ici la variante de couleur Clash White, dotée d’un appareil photo principal de 50 MP.

L’image ne nous montre pas l’avant du Realme 10, mais grâce à ses rendus qui fuient, nous savons qu’il contiendra un affichage perforé. Les rendus ont également révélé que le Realme 10 aura au moins trois options de couleur, mais nous ne connaissons pas encore les noms marketing des deux autres.

Realme n’a pas encore détaillé la fiche technique du Realme 10. Cependant, la société a déjà confirmé que le Realme 10 sera livré avec le SoC Helio G99, 8 Go de RAM (+ 8 Go virtuels) et un écran Super AMOLED à 90 Hz.











Rendus divulgués de Realme 10

Dans une interview avec nous, le vice-président de Realme, M. Madhav Sheth, a confirmé la résolution de la caméra principale et a déclaré que le tireur selfie utiliserait un capteur 16MP. De plus, Sheth a révélé que le Realme 10 aura une batterie de 5 000 mAh sous le capot avec un support de charge de 33 W.

Notre entretien complet avec Sheth sera mis en ligne le 6 novembre, alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur le Realme 10 et les projets futurs de Realme.

La source