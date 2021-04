Ultra est le nouveau Pro et ZTE cherche à rejoindre Samsung, Xiaomi et d’autres fabricants de téléphones de premier plan avec son propre Axon 30 Ultra. Le produit phare devrait faire ses débuts le 15 avril et après avoir taquiné sa configuration à triple caméra composée de trois capteurs 64MP, ZTE partage maintenant un regard sur l’avant de l’appareil dans une série de publicités vidéo.

La première publicité présente les prouesses de l’appareil photo du téléphone et ses différentes longueurs de zoom allant de 0,5x à 5x optique et 20x numérique. La vidéo montre également l’écran incurvé du téléphone avec une découpe de perforation centrée sur le dessus.

La deuxième vidéo se concentre également sur les caméras arrière montrant la découpe rectangulaire qui vient avec son propre mode scène de nuit. À la fin de la vidéo, nous pouvons repérer le profil de l’appareil de face.

La troisième annonce présente la stabilisation vidéo et le mode nuit tout en nous donnant également un aperçu de l’affichage de l’appareil vers la fin.

Le ZTE Axon 30 Ultra apportera le chipset phare Snapdragon 888 aux côtés d’un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une charge rapide de 55 W. À seulement trois jours du lancement, nous devrions voir d’autres teasers qui, nous l’espérons, révéleront plus de détails clés.

