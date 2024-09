Le design avant du OnePlus 13 dévoilé avant le lancement du produit phare en octobre

Logo OnePlus | Crédit image : PhoneArena

Le OnePlus 13 devrait être officiellement dévoilé en octobre, ce qui fera du mois prochain l’un des mois les plus chargés de l’année en matière de révélations de smartphones de haut niveau.

Bien que le fabricant chinois de téléphones n’ait pas encore confirmé quand exactement le OnePlus 13 sera annoncé, nous savons déjà pas mal de choses sur le produit phare.

Pour commencer, le OnePlus 13 sera l’un des premiers smartphones à intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 4 inopiné de Qualcomm. C’est le même type de première que la série X200 de Vivo, qui sera la première à intégrer le SoC Dimensity 9400 de MediaTek, le concurrent direct du Snapdragon 8 Gen 4.

Cela dit, nous avons maintenant une autre photo montrant le design avant du OnePlus 13. Le croquis précédent dont nous avons déjà parlé ne révélait que l’arrière du boîtier, mais le nouveau image réelle publiée par le président de OnePlus Chine, Li Jie sur Weibo, est une capture directe de l’écran du téléphone.

Ce qui rend la publication sur Weibo encore plus importante est le fait que le responsable de OnePlus a déclaré que le prochain produit phare de la société serait doté d’un panneau « Oriental Screen » de deuxième génération doté de la technologie d’affichage avancée BOE X2.

La nouvelle technologie BOE X2 est censée offrir de meilleures performances que la génération précédente. Il promet également une reproduction améliorée des couleurs, une consommation d’énergie réduite et une réponse tactile encore plus précise.

OnePlus 13le panneau de | Crédit image : Weibo/Li Jie

Selon des rumeurs précédentes, le OnePlus 13 arbore un grand panneau OLED de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz. Le téléphone offrira une version de stockage de 24 Go/1 To et sera alimenté par une énorme batterie de 6 000 mAh, qui prend en charge une charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

En ce qui concerne la caméra, le prochain OnePlus 13 est censé contenir un capteur principal Sony IMX808 de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique de l’image), un deuxième objectif ultra-large LYW-600 de 50 mégapixels et un troisième téléobjectif périscope LYT-600 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Un très petit trou dans l’écran du OnePlus 13 abrite un appareil photo secondaire de 32 mégapixels pour des selfies de pointe. Le produit phare devrait être livré avec Android 15 basé sur ColorOS 15 en Chine, mais ce n’est qu’une rumeur pour le moment.

Il est peu probable que OnePlus lance son produit phare en dehors de la Chine avant le début de l’année prochaine, mais au moins nous apprendrons tout ce qu’il y a à savoir sur le produit. OnePlus 13 une fois le téléphone introduit le mois prochain.