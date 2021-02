Le désespoir s’intensifie chez les jeunes alors que la pandémie se prolonge

La vie a semblé prometteuse l’année dernière à Philaé Lachaux, une étudiante en commerce de 22 ans en France qui rêvait de se lancer seule dans l’industrie de la musique live. Mais le début de la pandémie, qui a entraîné la perte de son emploi à temps partiel de serveuse, l’a renvoyée vivre chez elle. Maintenant, luttant pour imaginer un avenir après des mois de restrictions, Mme Lachaux dit que la solitude et le désespoir s’infiltrent la nuit. «Je regarde le plafond, je sens une boule dans la gorge», dit-elle. «Je n’ai jamais eu autant de pensées suicidaires.» «La pandémie ressemble à un grand arrêt dans nos vies», a-t-elle ajouté. «Un qui nous met si bas que je me demande:« À quoi ça sert? »» Avec les couvre-feux, les fermetures et les verrouillages dans les pays européens qui devraient se prolonger au printemps ou même à l’été, les professionnels de la santé mentale sont de plus en plus alarmés par la détérioration de l’état mental des jeunes, qui, selon eux, ont été parmi les plus gravement touchés par un monde avec un sens abrégé de l’avenir.

En dernier rang pour les vaccins et avec la fermeture des écoles et des universités, les jeunes ont supporté une grande partie du fardeau des sacrifices consentis en grande partie pour protéger les personnes âgées, qui sont plus à risque d’infections graves. Mais la résilience des jeunes peut être surestimée, disent les professionnels de la santé mentale. Confrontés à une vie sociale restreinte et à une incertitude accrue à un moment déjà précaire de leur vie, de nombreux jeunes souffrent du sentiment rongeant de perdre un temps précieux dans leurs grandes années. Partout dans le monde, ils ont perdu des opportunités économiques, manqué des jalons traditionnels et perdu des relations à un moment charnière pour se forger une identité. «Beaucoup ont le sentiment de payer le prix non pas de la pandémie, mais des mesures prises contre la pandémie», a déclaré le Dr Nicolas Franck, responsable d’un réseau psychiatrique à Lyon, en France. Dans une enquête auprès de 30 000 personnes qu’il a menée au printemps dernier, les jeunes se classaient au plus bas niveau de bien-être psychologique, a-t-il déclaré.

En Italie et aux Pays-Bas, certains services de psychiatrie pour jeunes se sont remplis au maximum. En France, où le bilan de la pandémie sur la santé mentale a fait les gros titres, des professionnels ont exhorté les autorités à envisager la réouverture des écoles pour lutter contre la solitude. Et en Grande-Bretagne, certains thérapeutes ont dit qu’ils avaient conseillé aux patients de briser les directives de verrouillage pour faire face.

Aux États-Unis, un quart des jeunes de 18 à 24 ans ont déclaré qu’ils avaient sérieusement envisagé de se suicider, selon un rapport. Dans Amérique latine et Caraïbes, une enquête menée par l’UNICEF auprès de 8 000 jeunes a révélé que plus d’un quart avaient souffert d’anxiété et 15% de dépression. Et une étude menée l’année dernière de l’Organisation internationale du travail dans 112 pays ont constaté que les deux tiers des jeunes de 18 à 29 ans pouvaient souffrir d’anxiété et de dépression. Le effets durables sur les taux de suicide, la dépression et l’anxiété sont toujours mesurées, mais lors d’entretiens, une douzaine d’experts en santé mentale en Europe ont brossé un tableau sombre d’une crise qui, selon eux, devrait être traitée aussi sérieusement que celle de contenir le virus. «Nous sommes au milieu d’une pandémie de santé mentale, et je ne pense pas qu’elle soit traitée avec suffisamment de respect», a déclaré Arkadius Kyllendahl, psychothérapeute à Londres qui a vu le nombre de jeunes clients doubler ces derniers mois. Un sentiment de limbes De nombreux pays européens sont entrés dans l’automne avec l’illusion qu’ils avaient freiné les épidémies de virus, pour faire face à une vague d’infections encore plus importante cet hiver. Cela a conduit à des attentes erronées, ont déclaré les jeunes, selon lesquelles les restrictions sévères prendraient bientôt fin. Les lock-out ont offert à certains un répit du stress de l’école ou du travail, qui les a rendus plus résistants, disent les psychologues. Mais pour d’autres, en particulier ceux qui avaient déjà des problèmes de santé mentale ou un accès limité aux soins, leur fragilité a été exacerbée.