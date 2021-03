Une image époustouflante d’une jeune restauratrice, la tête entre les mains, a été adoptée comme symbole de la colère de l’Italie face à un autre verrouillage.

Camilla Moccia, 22 ans, a été contrainte de fermer sa trattoria juste à l’extérieur de Rome dimanche soir au milieu de la troisième vague italienne de Covid.

Après avoir été verrouillé à Noël et au Nouvel An, les restrictions en Italie ont été assouplies, permettant aux bars et restaurants dans les «zones jaunes» de servir les clients aux tables et aux comptoirs jusqu’à 18 heures.

Mais l’arrivée de la variante britannique a provoqué une augmentation des cas de coronavirus, conduisant à un autre verrouillage sévère.

Les deux tiers du pays, y compris Milan et Rome, ont été invités à rester chez eux du lundi au moins à Pâques, obligeant les propriétaires de restaurants et de bars à fermer à nouveau dimanche.

La photo de Camilla, prise par sa mère, est devenue virale en quelques minutes et est apparue sur de nombreuses pages en Italie hier.

Mme Moccia a déclaré que son restaurant, le Bistrot della Pasticciona, devenait un succès avant d’être fermé par le premier verrouillage l’année dernière.

Elle a ajouté: « C’est une situation insoutenable et ça dure depuis un an maintenant ».

Le peuple italien s’est rassemblé autour de Camilla, envoyant des centaines de messages de soutien et promettant d’essayer ses tagliatelles lorsque les restrictions seront levées.

Elle a également déclaré: « Ils m’ont donné un élan émotionnel et la force de continuer. »

Le dernier verrouillage devrait frapper durement l’économie italienne, les cafés, restaurants et hôtels devant perdre 5 milliards d’euros d’ici Noël.

Le gouverneur de la Lombardie, la zone la plus touchée par Covid en Italie, Attilio Fontana, a déclaré: « Les gens sont au bout du fil et ne peuvent plus supporter les restrictions à leur liberté et les dommages causés à leur entreprise. »

L’Italie a été l’un des pays les plus touchés lors de la première vague de la pandémie et a le deuxième plus grand nombre de morts en Europe par COVID-19, derrière la Grande-Bretagne.

Mais avec la baisse des nouveaux cas et des décès au cours de la nouvelle année, il y avait un optimisme quant au redémarrage de l’économie italienne.

En plus des bars et des restaurants, des attractions touristiques telles que le Colisée et le Vatican ont été rouvertes aux visiteurs.

Mais avec les nouveaux cas remontant à plus de 21 000 et plus de 500 décès quotidiens, les deux tiers du pays ont été contraints de se retrouver au plus haut niveau de verrouillage.

Leur décision d’arrêter l’utilisation du vaccin AstraZeneca pourrait également aggraver la situation.

Avant de suspendre l’utilisation du jab AstraZeneca, l’Italie avait du mal à vacciner sa population.

Seulement 6,7 millions de doses ont été administrées à ce jour, dans un pays de plus de 60 millions d’habitants.

Le Premier ministre du pays a averti que l’Italie était confrontée à une situation similaire à celle de l’année dernière, alors qu’elle était l’épicentre de Covid en Europe.

«Plus d’un an après le début de l’urgence sanitaire, nous sommes malheureusement confrontés à une nouvelle vague d’infections», a déclaré le Premier ministre Mario Draghi.

«Le souvenir de ce qui s’est passé au printemps dernier est vivant et nous ferons tout pour éviter que cela ne se reproduise.»