Le «désespoir» de Poutine en Ukraine rend la Russie plus dépendante des autres États parias, selon un responsable du Pentagone

La Russie est confrontée à un isolement international croissant en raison de sa guerre contre l’Ukraine.

Moscou n’est pas totalement seule, car des pays continuent d’acheter son pétrole et, dans certains cas, lui envoient des armes.

Certains de ces pays sont également isolés et il y a des limites à ce qu’ils peuvent faire pour la Russie.

La réaction internationale à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine a laissé Moscou de plus en plus isolée, mais elle n’est pas totalement seule.

Le Kremlin maintient des liens étroits avec la Chinecontinue de vendre du pétrole aux principaux pays, dont l’Inde, et acquiert du matériel militaire auprès de l’Iran et de la Corée du Nord.

Ces deux derniers pays fournissent à la Russie des munitions dont elle a tant besoin, mais la décision de Moscou de se tourner vers eux illustre à quel point son effort de guerre défaillant fausse sa politique étrangère, a déclaré un haut responsable du département américain de la Défense.

“Je pense que la grande histoire ici est à quel point les Russes sont devenus désespérés”, a déclaré Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, lors d’un événement du Defence Writers Group le 8 novembre.

“Il y a un an ou deux, la relation entre la Russie et l’Iran était que la Russie était une grande puissance dont les gens craignaient qu’elle ne fournisse beaucoup d’armes à l’Iran”, a ajouté Kahl. “Maintenant, la Russie a été tellement épuisée en termes de puissance conventionnelle en Ukraine qu’elle se rend à Téhéran, à Pyongyang et ailleurs pour essayer de compenser le fait qu’elle a dépensé une énorme quantité de son artillerie” et “un énorme quantité de leurs” armes à guidage de précision.

La contribution la plus importante de l’Iran a été les drones “kamikazes” que la Russie a largement utilisés en Ukraine, souvent pour attaquer des infrastructures civiles.

Les Ukrainiens ont détecté ces drones pour la première fois à la mi-septembre lors d’attaques contre Odessa. À cette époque, une équipe d’entraîneurs du Corps de la Garde républicaine islamique d’Iran a été identifiée par les services de renseignement ukrainiens et “détruite par une frappe d’artillerie de précision à Kherson”, selon un rapport par le Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique.

Depuis lors, l’Iran a accepté fournir davantage de drones et de missiles balistiques à courte portée, selon des responsables iraniens et occidentaux.

Ces armes ne changeraient pas nécessairement la donne, car la Russie a déjà utilisé ses propres missiles en Ukraine, a déclaré Kahl. “Je pense que le scénario ici est que c’est une indication du désespoir russe et aussi, franchement, que l’équation de pouvoir entre la Russie et l’Iran semble être un peu détraquée par rapport à ce à quoi nous sommes habitués.”

Nouveaux amis, moins d’influence

L’Iran entretient une longue relation avec la Russie, malgré de profondes suspicions à l’égard de Moscou et des inquiétudes quant à l’aliénation des pays occidentaux a conduit Téhéran tenir Moscou à distance.

Leurs relations se sont réchauffées au milieu de la guerre d’Ukraine, avec un numéro d’enregistrement de rencontres entre hauts fonctionnaires cette année. Malgré le potentiel d’une coopération plus approfondie sur la technologie militaire, le soutien qu’ils peuvent s’offrir mutuellement est probablement limité.

Les Iraniens restent méfiants vis-à-vis de la Russie, et “on ne peut pas compter sur l’Iran pour aider l’économie russe à résister de manière significative à l’impact des sanctions”, a déclaré Nikita Smagin, experte sur l’Iran au Conseil russe des affaires internationales. a écrit ce mois-ci.

La Russie et la Corée du Nord entretiennent également des liens de longue date, bien que Moscou ait par le passé gardé ses distances.

En avril, Moscou a dit qu’en tant que “membre responsable de la communauté internationale”, il respectait toujours les sanctions de l’ONU contre Pyongyang – reflétant l’idée que des liens plus forts avec la Corée du Nord n’auraient pas “beaucoup de mérite” s’ils faisaient de la Russie un paria international, Anthony Rinna, rédactrice en chef du groupe de recherche Sino-NK, a déclaré à un évènement organisé par le East-West Center ce mois-ci.

Ces derniers mois, cependant, des responsables américains ont déclaré que la Russie cherchait à acheter du matériel militaire à la Corée du Nord et accusé Pyongyang de l’approvisionner.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré le 2 novembre que les États-Unis pensaient que Pyongyang essayait “secrètement” d’envoyer “un nombre important” d’obus d’artillerie en Russie en faisant croire qu’ils se dirigeaient vers le Moyen-Orient ou l’Afrique du Nord.

Kirby a déclaré que les États-Unis surveillaient toujours si les armes étaient effectivement parvenues à la Russie. Corée du Nord a nié les allégations, les qualifiant de “rumeur” et disant qu’il n’avait pas de “commerce d’armes” avec Moscou.

La Corée du Nord reste largement favorable de la guerre de la Russie, et bien qu’elle ne puisse pas offrir grand-chose, Moscou “pourrait finir par voir une plus grande valeur dans une relation plus forte avec la Corée du Nord, précisément parce que la Corée du Nord est l’un des rares États à avoir été si ouvertement favorable”, a déclaré Rinna lors de l’événement. .

Cela peut sembler “bénéfique” à la Russie “surtout si cela signifie en quelque sorte saper l’influence américaine dans cette partie de la périphérie russe”, a ajouté Rinna.

Même avec Téhéran et Pyongyang de son côté, Moscou semble être perdre son emprise ailleurs dans son quartier, et la guerre en Ukraine érode la capacité militaire qui a longtemps été un pilier central de la politique étrangère russe. La réponse internationale que les États-Unis ont ralliée rendra encore plus difficile la reprise, a déclaré Kahl ce mois-ci.

“Ils ne sortiront pas plus forts de cette guerre”, a déclaré Kahl à propos de la Russie. “Ils vont sortir de cette guerre beaucoup plus faibles qu’ils ne l’ont fait.”