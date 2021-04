Le mari de Nazanin Zaghari-Ratcliffe a déclaré que la double ressortissante anglo-iranienne qui risquait actuellement une nouvelle peine de prison en Iran se sentait désespérée lors d’un débat d’urgence sur sa situation.

Mme Zaghari-Ratcliffe a regardé les travaux de la Chambre des communes depuis le Moyen-Orient, mais a déclaré qu’il n’y avait «rien qui donnait de l’espoir», selon son mari Richard Ratcliffe.

Elle a également demandé pourquoi le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, n’avait pas assisté au débat en personne, mais avait envoyé le ministre ministériel James Cleverly à la place.

Cela vient après que Mme Zaghari-Ratcliffe a été condamnée lundi à une nouvelle peine d’emprisonnement d’un an et à une interdiction de voyager d’un an en Iran, pour de nouvelles accusations de «diffusion de propagande contre le régime».

Elle avait déjà purgé cinq ans de prison après avoir été détenue pour des crimes liés à la sécurité nationale.

M. Ratcliffe a déclaré à l’agence de presse PA: «Elle a regardé la question urgente sur le lien (site Web).

«Ce qu’elle a remarqué, c’est que Dominic Raab n’était pas venu pour répondre au nom du gouvernement, un ministre subalterne avait été envoyé.

«C’était comme:« Écoutez, nous en avons eu sept – ne vaut-il pas la peine que le ministre des Affaires étrangères vienne répondre et expliquer la politique du gouvernement »?

«Je pense qu’elle a senti qu’en fait, il n’y avait rien de dit qui donnait des raisons d’espérer.»

M. Cleverly, ministre des Affaires étrangères, a déclaré mardi aux députés que le Royaume-Uni n’accepterait pas l’utilisation de la double nationalité comme «levier diplomatique».

On pense que la Grande-Bretagne doit à l’Iran jusqu’à 400 millions de livres sterling pour la non-livraison de chars en 1979, l’expédition étant arrêtée en raison de la révolution islamique.

Tulip Siddiq du Labour, qui est la députée de Mme Zaghari-Ratcliffe, a déclaré aux Communes qu’elle n’avait «vu aucune preuve» que Boris Johnson essayait activement d’obtenir la libération de son électeur.

«Au cœur de cette affaire tragique, il y a l’échec lamentable du Premier ministre à libérer mon électeur et à la défendre, et sa bévue dévastatrice en 2017 alors qu’il était ministre des Affaires étrangères – quand il a révélé son ignorance totale de cette affaire tragique et en a mis plus. mal à la manière de Nazanin », a-t-elle déclaré.

«Le Premier ministre n’a même pas fait en sorte que des responsables britanniques assistent à la récente audience de Nazanin, ce qui aurait pu lui garantir un procès libre et équitable. Il n’a toujours pas réussi à convaincre son gouvernement de payer la dette de 400 millions de livres que nous devons en tant que pays à l’Iran.

«Nous, députés, sommes peut-être bien des choses, mais nous ne sommes pas naïfs. Nous ne pouvons pas nier le fait que Nazanin a été condamné à une nouvelle peine une semaine après le report de l’audience devant le tribunal de la dette du FMI.

M. Cleverly a déclaré à Mme Siddiq lors de la question urgente: «Sa colère et sa frustration sont mal dirigées parce que Nazanin Zaghari-Ratcliffe et les autres binationaux britanniques détenus arbitrairement sont détenus par l’Iran. C’est sur eux.

M. Ratcliffe a accusé les ministres d’avoir «permis les abus» dont sa femme a souffert en Iran en raison d’une «réticence à faire quoi que ce soit qu’ils pensent que l’Iran n’aimerait pas».

«Dans un contexte d’abus, si vous n’êtes pas prêt à contester l’abus, vous autorisez l’abus», a-t-il déclaré à l’agence de presse PA. «Il n’y a pas d’ambiguïté. Peu importe le type d’abus dont nous parlons.

« Soit vous dites que ce n’est pas acceptable – et vous montrez que ce n’est pas acceptable – soit vous permettez que cela devienne normal. »