Le désespoir de l’Afrique du Sud donne un frisson supplémentaire à la série ODI contre l’Angleterre

ELes joueurs de cricket anglais se préparent peut-être à défendre leur titre de Coupe du monde de 50 ans en Inde en octobre, mais leur adversaire vendredi dans le premier des trois ODI a une question plus urgente à portée de main : être simplement au tournoi.

L’Afrique du Sud doit gagner cette série, puis battre les Pays-Bas dans deux ODI reportés par Covid début avril pour éviter l’ignominie de participer à un tournoi de qualification secondaire à 10 équipes à Harare en juin impliquant l’Irlande, l’Écosse, la Namibie, les Pays-Bas et les Émirats arabes unis, entre autres. Celui du Sri Lanka ou des Antilles sera également de la partie. La progression vers l’événement principal est tout sauf garantie.

Le capitaine anglais, Jos Buttler, était bien conscient du désespoir de l’Afrique du Sud et était chimérique quant à ce que cela signifiait pour son équipe. « Je pense que cela signifie que nous aurons une grande série. Ils chercheront désespérément à gagner, mais nous voulons aussi gagner. Ils apporteront leur meilleur cricket et leur meilleure équipe et nous avons hâte de relever le défi. C’est une excellente équipe. »

Le moment est peut-être maladroit, mais cette série est tout sauf dénuée de sens pour l’Angleterre. “Nous avons une Coupe du monde dans neuf mois et nous n’avons pas beaucoup de matchs avant cela”, a déclaré Buttler. «Ce sont tous des matchs vraiment vitaux pour donner aux gars des chances et une exposition au format ODI et leur donner l’occasion d’essayer de se tailler une place dans le XI ou le 15 pour la Coupe du monde. Deux grands noms, [Eoin] Morgane et [Ben] Stokes n’est plus là, donc il y a de gros trous à combler et c’est excitant pour les nouveaux de revendiquer ces places.

Il peut y avoir un autre trou à combler dans quelques jours si Jason Roy ne marque pas de points en tête de la commande. L’un des plus grands ouvreurs de plus de 50 ans de l’histoire a accumulé une vaste banque de crédit, mais on a le sentiment que c’est sa dernière chance de rester dans l’équipe après un an sans forme significative.

“Jason a un dossier exceptionnel sur une longue période. Il sait qu’il n’est pas aussi performant qu’il le voudrait en ce moment, il le sait plus que quiconque, mais nous le soutenons », a déclaré Buttler. «Il a été une figure très influente du cricket à balle blanche et il a été exceptionnel dans l’équipe des 50 ans et plus pendant une longue période. Il a beaucoup à offrir et nous sommes ravis de le voir retrouver son meilleur niveau.

L’Anglais Jason Roy a lutté pour la forme et pourrait risquer de perdre sa place en Coupe du monde s’il ne se produit pas contre l’Afrique du Sud. Photographie : Morgan Hancock/EPA

Il y a une chance, bien sûr, que l’un des trous existants se remplisse d’eux-mêmes, avec des discussions sur la non-retraite de Stokes du cricket ODI. “Nous devons planifier avec Ben indisponible, au moment où il est à la retraite. S’il veut changer sa décision, bien sûr, il sera accueilli à bras ouverts », a déclaré Buttler.

Les bras ouverts ne sont pas quelque chose que Temba Bavuma a beaucoup vécu ces derniers mois, après avoir dirigé l’équipe sud-africaine T20 vers une sortie sans gloire avec une défaite contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde en Australie avant de ne pas obtenir une seule offre aux enchères des joueurs SA20. Il est le seul membre de l’équipe nationale qui n’a pas joué depuis trois semaines.