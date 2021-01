LE désert du SAHARA a été frappé par une explosion glaciale avec des températures plongeant en dessous de zéro.

La neige a également recouvert certaines parties de l’Arabie saoudite qui ont vu le mercure atteindre -2 ° C.

Un photographe a capturé des images de chameaux après une chute de neige dans la région de Tabuk, au nord-ouest de l’Arabie saoudite.

La région – qui est proche de la frontière avec la Jordanie – a connu des conditions météorologiques inhabituelles ce mois-ci.

Le royaume du désert peut connaître des sommets allant jusqu’à 50 ° C pendant la saison chaude, mais ce mois-ci, les températures sont tombées en dessous de zéro.

Le 10 janvier, les habitants de la région montagneuse ont été traités par une rafale de neige.

TEMPÉRATURES DE CONGÉLATION

La neige est également tombée cette semaine près de la ville désertique d’Aïn Séfra en Algérie.

Le photographe Karim Bouchetata a pris d’incroyables photos de glace recouvrant le sable dans la petite ville du désert saharien.

Des moutons ont été vus debout sur les dunes couvertes de glace mercredi alors que les températures chutaient à -3 ° C.

Aïn Séfra – connue sous le nom de «Porte du désert» – est à environ 1 000 mètres d’altitude et entourée par les montagnes de l’Atlas.

L’Arabie saoudite a également connu de la neige en 2018 et les habitants se sont amusés avec des traîneaux et des boules de neige.

La neige est également tombée au Liban, en Syrie et en Iran – où certaines régions ont été enterrées sous 4 pieds.

Janvier est le mois le plus froid d’Arabie saoudite, le mercure atteignant en moyenne 20,2 ° C.

Tabuk est l’une des régions les plus froides du pays, mais elle connaît généralement un temps sec avec des températures moyennes de 4 ° C.

Eric Leister, météorologue principal d’AccuWeather, a déclaré que s’il est rare que la région ait de la neige, ce n’est pas complètement hors de l’ordinaire.

Les chercheurs qui étudient les changements des précipitations dans la région du Sahara ont constaté que le désert s’est considérablement développé au cours du siècle dernier en raison du changement climatique.

Le professeur Sumant Nigam, un scientifique atmosphérique et océanique à l’Université du Maryland et auteur principal de l’étude, a déclaré: « Nos résultats sont spécifiques au Sahara, mais ils ont probablement des implications pour les autres déserts du monde. »

Cela survient alors que certaines régions du Royaume-Uni sont préparées pour des jours d’averses, les prévisionnistes mettant en garde contre des inondations rapides causant un «danger de mort».

Jusqu’à 60 mm de pluie torrentielle sont maintenant prévus pour arroser l’Angleterre et le Pays de Galles au début de la semaine, déclenchant de multiples avertissements météorologiques.

Le Met Office a maintenant émis des alertes Ambre et Jaune pour mardi, mercredi et jeudi, disant que les Britanniques devraient s’attendre à des averses «fortes et prolongées» avec une fonte des neiges provoquant des inondations.