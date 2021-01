C’est un incident presque peu convaincant si vous vous réveillez pour découvrir que l’un des endroits les plus chauds de la Terre a été recouvert de neige glacée. Mais ce n’est pas improbable.

Le désert du Sahara, le plus grand désert chaud du monde, qui couvre la majeure partie de l’Afrique du Nord, a reçu des vagues d’explosions glaciales après que la température a chuté à -2 ° C.

L’incident a été enregistré par le photographe local Karim Bouchetata, dont les captures fascinantes de couvertures de neige recouvrant une zone proche de la ville désertique d’Ain Sefra en Algérie le 13 janvier sont devenues virales. La température y était tombée à -3 ° C, comme indiqué.

Ain Sefra, également connue comme « la porte d’entrée du désert », se trouve à 1 000 m d’altitude et est entourée par les montagnes de l’Atlas.

Bien que ce soit un événement rare qui se soit produit, mais ce n’est pas la première fois qu’il neige dans le désert du Sahara, qui est une région extrêmement chaude et aride.

Instances antérieures de neige au Sahara

Cet événement rare s’est produit pour la quatrième fois au cours des 42 dernières années dans le désert du Sahara qui couvre une superficie de 3600000 milles carrés, soit presque la taille des États-Unis. Le premier incident de chute de neige dans la ville d’Ain Sefra, dans le désert du Sahara, a été enregistré en 1979, suivi de décembre 2016 et janvier 2018 lorsque le désert aurait été recouvert de 16 pouces de neige. La chute de neige de 2016 a été capturée par le satellite Landsat 7 le 19 décembre 2016 tandis que la chute de neige de 2018 le 7 janvier a été capturée par le même photographe, Bouchetata.

Cependant, une population plus habituée à supporter la chaleur n’était pas tout à fait bien équipée pour gérer les chutes de neige soudaines. En conséquence, les routes, les voitures et les bus se sont retrouvés bloqués sur les routes alors qu’ils devenaient glacés, a rapporté Forbes.

Dans tous les cas signalés de l’événement inhabituel, la neige s’était dissipée en quelques heures, redonnant au désert sa forme et son paysage sablonneux.

Pourquoi neige-t-il dans le désert?

C’est un fait connu que les déserts ont des conditions météorologiques extrêmes et qu’ils ne sont pas appelés «déserts» parce qu’ils sont trop chauds mais ils sont extrêmement secs. La nuit, l’air sec perd sa chaleur beaucoup plus rapidement que l’air humide. Maintenant, le vent se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre autour des zones de haute pression dans l’hémisphère nord, tirant vers le bas l’air froid arctique. Bien que la mise en place soit peu fréquente, mais ce n’est pas impossible et nous pouvons déjà voir l’exemple en direct.

Une formation à haute pression en Europe provoque la traction de l’air froid de l’Arctique, qui traverse le sud de l’Europe pour atterrir dans le désert du Sahara. Cet air froid monte ensuite à l’altitude Ain Sefra, où il provoque les chutes de neige. Plus la formation de pression est élevée, plus l’air peut se déplacer vers le sud.

cependant, un rapport du Global Citizen déclare qu’une évolution des conditions météorologiques mondiales peut également être un effet du réchauffement planétaire et du changement climatique.

« De telles situations, notamment des chutes de neige au Sahara, une longue vague de froid en Amérique du Nord, un temps très chaud dans la partie européenne de la Russie et des pluies soutenues qui ont provoqué des inondations dans les pays d’Europe occidentale, se sont produites plus fréquemment », a déclaré Roman Vilfand, chef de Service fédéral russe d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement.

Selon un Rapport NY Post, les chercheurs qui étudient les changements des précipitations dans la région du Sahara ont découvert que le changement climatique a provoqué une croissance significative du désert au cours du siècle dernier.

La température annuelle moyenne de la température du désert reste à 30 ° C, tandis que la température la plus chaude jamais enregistrée était de 58 ° C. Janvier est l’un des mois les plus froids à Ain Sefra, avec une température moyenne de 14 ° C.