Le désert d’Atacama au Chili prend vie alors que les fleurs fleurissent après la pluie, de superbes images deviennent virales

Une couverture de fleurs épanouies est la dernière chose à laquelle vous vous attendez dans un désert, surtout quand on l’appelle l’endroit le plus sec de la Terre. Le désert d’Atacama au Chili présente cette merveille naturelle toutes les quelques années, et la région aride est couverte de fleurs colorées. Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), a publié des photos du désert couvert de fleurs sur sa page Twitter. “Le désert d’Atacama au Chili est connu pour être l’endroit le plus sec de la planète. La pluviométrie moyenne est de 15 mm/an. Certaines stations météorologiques n’ont jamais reçu de pluie du tout. Mais quand il reçoit des pluies plus abondantes, il fleurit comme une féerie », a-t-il écrit.

La pluviométrie moyenne est de 15 mm/an. Certaines stations météorologiques n'ont jamais reçu de pluie du tout. Mais quand il reçoit des pluies plus abondantes, il fleurit comme un pays féerique.

La couverture inhabituelle de fleurs dans le désert est causée par le phénomène «desierto florido» (désert fleuri) qui se produit généralement tous les cinq à sept ans lorsque les pluies font germer et fleurir les graines enfouies, a rapporté la BBC. Lors de la dernière floraison des fleurs en 2017, plus de 200 espèces de plantes ont été trouvées dans la zone aride.

Les visuels d’un désert fleuri en ont laissé beaucoup surpris et intrigués. Le message a reçu une réaction variée des utilisateurs de Twitter.

“C’est absolument MAGNIFIQUE”, a écrit un utilisateur en réaction tandis qu’un autre l’appelait la “merveille” de mère nature.

“Tellement glorieux. La nature est stupéfiante », a lu un commentaire.

Susanta Nanda partage souvent des faits intéressants et des vidéos sur la nature et la faune. Une de ses vidéos récentes a mis en évidence le lien fort entre les éléphants. Le clip présentait un bébé tusker qui luttait pour sortir d’une fosse remplie de boue. Bientôt, d’autres éléphantes femelles du troupeau ont offert de l’aide au petit tusker et l’ont réussi à le sortir de la fosse.

Les éléphants ont un lien si fort que chaque éléphant femelle du troupeau est la mère de tous les petits. La mère et les tantes se rassemblent pour aider l'enfant à sortir.

Le clip a gagné en popularité en ligne avec un flot de commentaires d’utilisateurs qui l’ont qualifié d’exemple de la raison pour laquelle «la famille compte». “Les éléphants sont en effet un groupe très uni et le groupe protège les très jeunes membres”, a écrit un utilisateur.

“Leurs instincts maternels sont écrasants”, a commenté une autre personne.

