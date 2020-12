Un descendant du plus gros officier de police britannique a suivi ses traces en rejoignant la même force près de 100 ans après que son ancêtre ait pris le poste.

PC John William Stephens pesait un énorme 25 pierres (159 kg) et est devenu affectueusement connu sous le nom de PC Tubby dans les années 1880 et 90.

Il était une figure populaire dans les rues de la ville victorienne de Leicester, inspirant la chanson à succès « The Laughing Policeman » avant de quitter la police en 1902.

Il mourut en 1908 à l’âge de 48 ans et malgré une forte participation à ses funérailles, il fut enterré dans une tombe anonyme de la ville.

PC John William Stephens (à gauche) pesait un énorme 25 pierre (159 kg) et est devenu affectueusement connu sous le nom de PC Tubby dans les années 1880 et 90. À droite: la brasserie locale Everards a nommé l’une de ses bières « Tubby » après PC Stephens

Maintenant, son arrière-arrière-arrière-petit-fils Dan Challis (photo), 22 ans, a rejoint la police du Leicestershire plus d’un siècle après son célèbre parent de grande taille.

Aujourd’hui, son arrière-arrière-arrière-petit-fils Dan Challis a rejoint la police du Leicestershire plus d’un siècle après son ancêtre.

PC Challis, 22 ans, a décidé de rejoindre la police après avoir passé six ans dans l’informatique et avoir lu les singeries de PC Tubby.

Il a déclaré: « J’étais destiné à un changement de carrière et j’ai toujours eu la police au fond de ma tête comme quelque chose que je voulais faire.

Qui était PC ‘Tubby’ Stephens et comment a-t-il inspiré la chanson Laughing Policeman? Le PC John ‘Tubby’ Stephens était un policier bien connu et apprécié à Leicester à la fin des années 1800. Connu pour son personnage joyeux « plus grand que nature », il aurait inspiré la chanson Laughing Policeman de Charles Penrose, sortie en 1922. Les paroles de la chanson disent: «Je connais un gros vieux policier, il est toujours dans notre rue, un homme gros et joyeux au visage rouge, c’est vraiment un régal. «Il est trop gentil pour un policier, il n’est jamais connu pour froncer les sourcils, et tout le monde dit que c’est l’homme le plus heureux de la ville. PC Stephens était emblématique de la ville, connu pour patrouiller dans la tour de l’horloge. Auparavant, Tubby s’était enrôlé dans l’armée en 1877 à l’âge de 20 ans et, en 1879, il était stationné dans le Zululand en Afrique du Sud, où il a combattu dans la guerre anglo-zouloue. Il retourna en Angleterre en 1886 et quitta l’armée peu de temps après pour rejoindre la police de l’arrondissement de Leicester.

« Quand ma mère m’avait dit plus sur notre ascendance après avoir postulé à la police, je ne pouvais pas croire qu’il était un visage aussi connu. »

PC Tubby a servi dans la force pendant 22 ans après son retour en Angleterre du Cap-Vert où il a combattu la guerre anglo-zoulou en 1879.

Dan, qui vit à Melton Mowbray, dans le Leicestershire, a déclaré: « Il a servi comme vétéran de la guerre au-dessus des mers et a reçu une médaille de campagne pour son service.

«La médaille a été transmise à la famille et j’étais fier de la tenir en tant que juré.

« Il a été vu sur des cartes postales, dans les journaux et les gens qui se rendaient à Leicester pour regarder le football le recherchaient pour dire qu’ils l’avaient rencontré.

« Je me souviens que quand j’étais plus jeune, je prenais la médaille de Tubby pour montrer et raconter à l’école primaire, peut-être ne pas réaliser à l’époque qu’il était si important.

«Jamais je n’ai pensé qu’un jour je suivrais ses traces et je détiendrais la même médaille le jour de mon attestation.

« Je suis le premier de notre famille depuis qu’il a rejoint la police du Leicestershire, alors j’espère être à la hauteur de la barre qu’il a fixée, même si je ne veux pas adopter sa taille. »

On pense que PC Tubby a inspiré la chanson à succès à feuilles persistantes «The Laughing Policeman».

En l’honneur de son statut légendaire dans la ville, sa tombe a été officiellement marquée en 2017.

La brasserie locale Everards a même nommé l’une de ses bières «Tubby» d’après le cuivre emblématique.

Le chef de la police Simon Cole a déclaré: « Le PC Tubby Stephens a certainement fait sa marque dans l’histoire de la police du Leicestershire.

« Les gens le connaissaient de loin pour son esprit communautaire et sa personnalité joyeuse, indéniablement les qualités que nous voyons chez nos officiers dans les rues aujourd’hui.

« En 2017, nous nous sommes assurés que sa tombe était marquée grâce à un financement de la confiance de la fédération de police du Leicestershire (LPF) après avoir entendu que PC Tubby Stephens avait été enterré au cimetière de Welford Road dans une tombe anonyme.

« À l’époque, nous n’étions pas en mesure de retrouver sa famille, nous sommes donc ravis d’accueillir Dan dans la police du Leicestershire et de faire vivre l’héritage policier de Tubby. »