Le descendant de Samsung Lee gracié pour avoir soudoyé l’ancien président

Lee Jae-yong, qui passe par Jay Y. Lee dans l’Ouest, avait été emprisonné pour avoir soudoyé l’ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, mais a été libéré sur parole après avoir purgé 18 mois derrière les barreaux. La grâce permet à Lee de reprendre officiellement le contrôle du fabricant de semi-conducteurs et de smartphones, supprimant ce qui avait été une interdiction d’emploi de cinq ans dans le cadre de sa peine.

Les chefs d’entreprise et le grand public ont soutenu la libération de Lee, convaincus que sa libération donnerait un coup de fouet à la compétitivité de l’économie nationale.

Un récent sondage en Corée du Sud a montré un soutien populaire à la grâce, avec plus des trois quarts du public qui la soutiennent.

“Dans le but de surmonter la crise économique en revitalisant l’économie, le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, dont la peine de prison avec sursis a pris fin récemment, sera réintégré”, a déclaré le gouvernement sud-coréen dans un communiqué, selon les informations rapportées par le Financial Times .

Le président Yoon Suk-yeol, qui a prêté serment plus tôt cette année, est un politicien pour la première fois et ancien procureur général qui a entamé son mandat de cinq ans alors que la nation est confrontée à une série de défis économiques : la flambée des prix de l’immobilier, l’aggravation des inégalités de revenus et la répercussions de la pandémie de coronavirus.