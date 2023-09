Et alors que les entreprises vendent du pétrole russe à l’étranger pour gagner plus d’argent, les ministres mettent en garde contre un « désastre » pour les agriculteurs.

Bien que la Russie dispose de ses propres réserves de pétrole et de gaz, les médias officiels ont admis que le pays était confronté à une pénurie de carburant à l’échelle nationale.

Depuis le début de « l’opération militaire spéciale » de Moscou le 24 février dernier, l’Occident a critiqué Vladimir Poutine en lui imposant des sanctions sur le pétrole et d’autres exportations clés.

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine a conduit ce pays à manquer presque de carburant et de nourriture, alors que des sanctions paralysantes continuent de les isoler.

« Nous allons désormais arrêter les récoltes et nous ne semerons pas les cultures d’hiver. Ce sera un désastre.

«Nous avons déjà des problèmes de disponibilité [of fuel] », a-t-il déclaré selon l’agence de presse officielle Intermix.

Le 6 septembre, le ministre russe de l’Agriculture, Dmitri Patrouchev, a déclaré que les pénuries de carburant risquaient de perturber les récoltes et les semis d’automne.

L’analyste du pétrole et du gaz Mikhaïl Krutikhine a également déclaré au journal indépendant Novaya Gazeta qu’il était préférable pour les entreprises russes « d’exporter autant que possible et d’y obtenir au moins un peu d’argent ».

Il a ajouté : « De plus, cela se produit dans tout le pays ; même en Extrême-Orient, les pénuries de carburant commencent à se faire sentir.

« Ils exportent tout ce qui est possible. »

Konstantin Sonin, un économiste politique d’origine russe de la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago, a déclaré : Semaine d’actualités: « Les sanctions occidentales perturbent gravement l’économie russe.

«Au minimum, ils augmentent les coûts de production des entreprises russes.»