Le désastre migratoire de l’UE est dénoncé alors que la Pologne prévient que « tout le bloc deviendra Lampedusa » | Monde | Nouvelles

Il a dit : « L’ensemble [of] L’Europe, l’UE dans son ensemble, pourrait devenir Lampedusa si nous continuons à commettre les mêmes vieilles erreurs, le schéma et les mécanismes proposés par la Commission. »

Cet avertissement intervient alors que la Pologne a adopté une position ferme contre la réforme de l’Union européenne en matière de migration et d’asile, invoquant ses inquiétudes face à l’augmentation des arrivées de migrants à Lampedusa.

Entre-temps, le vice-Premier ministre polonais et leader du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, Jarosław Kaczyński, a déclaré à la radio privée RMF FM : « Nous avons adopté une résolution qui fait référence à la situation à Lampedusa, mais Lampedusa n’est qu’un symbole de la situation. qui menace l’ensemble [of] Europe, y compris la Pologne. »

La Pologne, aux côtés de la Hongrie, a vivement critiqué le nouveau système obligatoire de gestion des migrations basé sur la solidarité, approuvé par le Conseil européen plus tôt cette année.

Dans le cadre de ce système, les États membres de l’UE ont la possibilité de décider s’ils souhaitent s’engager dans des efforts de relocalisation ou fournir une aide financière ou opérationnelle.

Cependant, la Pologne s’est fermement opposée à l’option d’une contribution financière, la qualifiant de punitive pour son refus antérieur d’accepter des migrants. Varsovie affirme qu’elle a déjà prouvé son engagement dans la gestion des migrations européennes en accueillant plus d’un million de réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine.

Dans la résolution récemment adoptée, le gouvernement polonais rejette sans équivoque le concept de délocalisation. Il a l’intention de soumettre un document ferme à la Commission européenne, exigeant l’annulation de son retrait de l’accord de 2018 qui rendait obligatoire la relocalisation, conformément à l’annonce de Kaczyński.