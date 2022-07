Le désastre de l’agriculture biologique au Sri Lanka, expliqué

L’économie du Sri Lanka est en chute libre. L’inflation galopante a atteint 54,6% le mois dernier et le pays d’Asie du Sud se dirige maintenant vers la faillite. Neuf familles sri-lankaises sur 10 sautent des repas et beaucoup font la queue pendant des jours dans l’espoir d’obtenir du carburant.

La situation désastreuse a culminé le week-end dernier avec un soulèvement au cours duquel environ 300 000 manifestants ont pris le contrôle de la maison et des bureaux du président Gotabaya Rajapaksa et incendié la maison du Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Rajapaksa a démissionné après avoir fui le pays, laissant Wickremesinghe comme président par intérim.

Il n’y a pas de cause unique à la crise, qui s’est accumulée pendant des années en raison de la corruption politique et des politiques autoritaires de droite qui ont affaibli la démocratie. En avril 2019, la crise s’est accélérée après que des attentats-suicides dans des églises ont nui à l’industrie touristique essentielle de la nation insulaire, ce qui a affaibli sa monnaie et rendu plus difficile pour le gouvernement l’importation de biens essentiels.

Fin 2019, les réductions d’impôts ont réduit les recettes publiques, tandis qu’en 2020, la pandémie de Covid-19 a encore décimé l’industrie du tourisme, la montée en flèche de l’inflation alimentant davantage le feu.

Mis à part la pandémie, ce n’est pas un ensemble atypique de conditions pour l’effondrement d’un pays en développement comme le Sri Lanka. Mais au printemps 2021, le président Rajapaksa a pris une décision inhabituelle : il a interdit les importations d’engrais et de pesticides synthétiques pratiquement du jour au lendemain, forçant les 2 millions d’agriculteurs du Sri Lanka à passer au bio. Cela s’est avéré désastreux, comme l’avait averti un groupe de scientifiques et d’experts agricoles sri-lankais.

Selon une estimation, l’interdiction des produits agrochimiques par le président était prêt à économiser au Sri Lanka les 400 millions de dollars qu’il dépensait chaque année en engrais synthétiques, argent qu’il pourrait utiliser pour augmenter importations d’autres marchandises. Mais Rajapaksa a également fait valoir que les engrais chimiques et les pesticides avaient des «impacts néfastes sur la santé et l’environnement» et que ces méthodes d’agriculture industrielle allaient à l’encontre de l’héritage du pays en matière de «systèmes alimentaires durables».

« Il y a une partie de la société des ONG et de la société civile sri-lankaise qui plaide depuis un certain temps pour la diffusion de l’agriculture biologique au Sri Lanka… Cela a également été activement soutenu par de nombreux groupes internationaux », R. Ramakumar, un économiste agricole à l’Institut Tata des sciences sociales en Inde, m’a dit.

Au lieu de résoudre la crise, cependant, cette décision n’a fait qu’aggraver celle-ci.

“La politique biologique a été mise en œuvre pour en quelque sorte améliorer une crise en cours … ironiquement, ce qu’elle a fait, c’est qu’elle a fini par exacerber la crise”, a déclaré Ramakumar.

L’interdiction agrochimique a fait chuter la production de riz de 20 % dans les six mois suivant sa mise en œuvre, obligeant un pays qui était autosuffisant en production de riz à dépenser 450 millions de dollars en importations de riz – bien plus que les 400 millions de dollars qui auraient été économisé en interdisant les importations d’engrais.

La production de thé, la culture commerciale littérale du Sri Lanka – c’est la plus grande exportation du pays – a chuté de 18 %. Le gouvernement a dû dépenser des centaines de millions en subventions et en compensations pour les agriculteurs afin de compenser la perte de productivité.

Alors que les produits agrochimiques causent une foule de problèmes environnementaux et de santé publique, qui ont en partie inspiré l’interdiction, ils aident également les agriculteurs à produire plus de nourriture sur moins de terres, ce qui est essentiel pour les petits pays en développement comme le Sri Lanka qui dépendent de l’agriculture à la fois pour leur subsistance et pour l’exportation. le revenu. S’éloigner d’un système alimentaire agrochimique est logique à bien des égards, mais l’exemple du Sri Lanka souligne l’importance d’être conscient du contexte économique, politique et social de toute réforme.

Environ cinq mois après le début de l’interdiction, les agriculteurs ont été autorisés à commencer à utiliser des engrais synthétiques sur le thé et quelques autres cultures tout en maintenant l’interdiction en place pour les autres, mais à ce moment-là, une grande partie des dégâts étaient causés.

Le déploiement aveugle du bio a accéléré une crise économique de longue date, mais il a également cristallisé les enjeux du débat sur l’agriculture conventionnelle par rapport à l’agriculture biologique, démontrant à quel point les cultures à haut rendement sont essentielles dans des économies encore largement basées sur l’agriculture.

Le Sri Lanka, qui venait tout juste de sortir d’une guerre civile catastrophique, avait été un point positif dans le développement international : en 2000, 17 % des Sri-lankais étaient sous-alimentés et en 2019, ce chiffre est tombé à 7 %, éliminant environ 2 millions de personnes. de la faim. La crise économique qui a maintenant atteint un point d’ébullition, causée en partie par la catastrophe de l’agriculture biologique, va horriblement et ironiquement annuler une partie de ces progrès.

L’agriculture est une question de compromis

Les engrais synthétiques font pousser les cultures plus rapidement et plus gros que les engrais organiques, tels que le fumier animal, et les pesticides contrôlent les infestations d’insectes et les maladies qui peuvent détruire les cultures. Les experts affirment que l’adoption généralisée des deux intrants agricoles depuis le milieu du XXe siècle, connue sous le nom de Révolution verte, a aidé des pays comme le Sri Lanka à sortir de la pauvreté extrême.

“Le Sri Lanka a commencé à subventionner les engrais dans les années 1960 et nous avons vu que les rendements de riz ont triplé”, explique Saloni Shah, analyste agro-alimentaire au Breakthrough Institute, une organisation environnementale à but non lucratif basée aux États-Unis qui préconise des solutions technologiques. “[Sri Lanka] sont devenus autosuffisants en riz… c’est énorme pour tous les pays asiatiques, du point de vue de la sécurité alimentaire.

Cela a entraîné le déplacement d’une grande partie de la main-d’œuvre de l’agriculture vers des emplois mieux rémunérés, dit Shah, une histoire qui s’est déroulée dans le monde entier au cours des 60 dernières années. Mais l’expansion de l’agriculture conventionnelle n’a pas été sans coûts élevés ; l’utilisation des produits agrochimiques est également en proie à de graves problèmes environnementaux et de santé publique.

L’exposition aux pesticides est liée à une série de problèmes de santé, notamment des symptômes respiratoires et du système nerveux central, et environ 1 suicide sur 8 dans le monde est dû à l’ingestion de pesticides, avec des taux particulièrement élevés en Asie du Sud.

Lorsque les engrais synthétiques et les pesticides s’infiltrent dans les cours d’eau, ils peuvent tuer la faune et empoisonner les sources d’eau potable, et leur production et leur application émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre et dégradent les sols.

De nombreux défenseurs de l’agriculture biologique soutiennent également que la dépendance des pays à faible revenu à l’égard des produits chimiques importés des pays à revenu élevé les prive de leur propre sécurité alimentaire et les rend vulnérables au type de hausse des prix des produits agrochimiques que le Sri Lanka a connue. Une majorité d’agriculteurs sri-lankais ont soutenu une transition biologique, mais voulaient plus d’un an pour le faire – et ils avaient besoin de plus de soutien que ce qui leur a été donné pour passer au biologique.

Aussi horribles que soient les effets des engrais et des pesticides synthétiques, ils doivent être mis en balance avec les conséquences qu’entraînent la perte de rendement des cultures – la faim, la baisse des revenus d’exportation, l’augmentation de la déforestation et, s’ils sont purement et simplement interdits, comme l’a montré le Sri Lanka, la politique crise. Mais il existe des moyens de minimiser les effets des produits agrochimiques sans les abandonner complètement.

Minimiser les méfaits de l’agriculture industrielle

Le World Resources Institute (WRI), une organisation environnementale à but non lucratif basée aux États-Unis, affirme qu’il ne suffit pas de maintenir les rendements actuels – les gouvernements du monde entier doivent augmenter les rendements par acre pour nourrir 10 milliards de personnes d’ici 2050, de peur que les agriculteurs ne soient obligés de défricher de plus en plus. terres pour compenser la baisse des rendements, avec des effets environnementaux massifs.

Répondre à cette demande inévitable – tout en minimisant les problèmes environnementaux et de santé publique provoqués par les produits agrochimiques tout en continuant à augmenter les rendements des cultures – est délicat mais possible. Shah, l’analyste de l’alimentation et de l’agriculture, affirme qu’une approche plus durable nécessite d’augmenter le rendement des cultures grâce à la sélection, de rendre les engrais azotés plus efficaces et d’instituer des technologies d’«agriculture de précision», comme les drones et les capteurs, pour analyser plus précisément où les engrais sont trop utilisés. ou sous-appliqué.

Une étude de 10 ans en Chine, dans laquelle 21 millions d’agriculteurs ont été formés sur la façon de mieux gérer le sol, l’eau et les engrais, montre les progrès qui peuvent être réalisés. Le programme a entraîné une augmentation de 11 pour cent du rendement du maïs, du blé et du riz et une réduction de 15 à 18 pour cent de l’utilisation d’engrais azotés.

Les pratiques populaires parmi les partisans de l’agriculture biologique seraient également utiles, comme l’utilisation de cultures de couverture, la double culture, l’ajout d’engrais organiques avec des engrais chimiques dans les champs et la plantation d’arbres et d’arbustes dans les fermes, connue sous le nom d’agroforesterie.

“Je pense que dans le monde occidental, nous pouvons nous perdre dans le débat bio/conventionnel”, a déclaré Shah. « L’agriculture est l’épine dorsale du développement économique – pour les moyens de subsistance, pour la sécurité alimentaire. … Il devrait s’agir moins d’idéologie et de savoir laquelle est la meilleure, mais plutôt de savoir quelle combinaison de technologies, de pratiques et de conditions de marché sera utile pour stimuler le développement et autonomiser les agriculteurs.

Mais la mise en œuvre de l’une de ces pratiques dans un avenir proche ne sera pas possible au Sri Lanka, étant donné qu’elles nécessiteraient toutes de l’argent que le gouvernement n’a pas.

“Il semble que ce sera un long chemin vers la guérison”, a ajouté Shah. “Cela dépendra du type d’aide financière qu’ils pourront négocier avec le [International Monetary Fund]. Et s’ils sont capables de réduire une partie du fardeau de la dette.

“Je spécule maintenant à ce stade”, a déclaré Ramakumar, l’économiste agricole, “mais s’ils suivent la voix de la science et de la raison, alors ce n’est pas une situation irrémédiable… Mais cela dépend de qui vient diriger le Sri Lanka et quelles politiques ils adoptent.

Avec le temps, le Sri Lanka pourrait obtenir un certain soulagement de la tension de ses compromis agricoles. Selon la théorie économique de la courbe environnementale de Kuznets, une fois que les pays atteignent un certain niveau de revenu par habitant, la croissance économique et la pollution de l’environnement peuvent se dissocier car le pays peut se permettre de mettre en œuvre des réglementations et des pratiques environnementales plus strictes sans sacrifier la croissance économique, comme les rendements des cultures.

Le découplage des deux est loin d’être garanti, mais certains pays y sont parvenus. Au fur et à mesure que le Sri Lanka s’enrichit, il sera plus en mesure de donner la priorité à l’environnement et à la santé publique sans que des millions de personnes ne souffrent de la faim, mais la crise actuelle – aggravée par la transition organique soudaine et exécutée à la hâte – a éloigné ce jour.