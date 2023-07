Le dernier voyage de Yellen contribue à établir une nouvelle norme pour les relations américano-chinoises

Le Premier ministre chinois Li Qiang (à droite) s’entretient avec la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen lors d’une réunion au Grand Hall du Peuple à Pékin le 7 juillet 2023. Mark Schiefelbein | AFP | Getty Images

BEIJING – La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est devenue le deuxième membre du cabinet américain à se rendre en Chine en un mois, ouvrant la voie à une communication de plus haut niveau entre les deux pays. Dans les prochains jours, John Kerry, envoyé spécial du président pour le climat, prévoit également de se rendre en Chine, a-t-il déclaré au Le New York Times. L’ambassade des États-Unis à Pékin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. Les multiples voyages marquent un changement par rapport au début de cette année, lorsqu’un prétendu ballon espion chinois a forcé le secrétaire d’État américain Antony Blinken à reporter ses projets de voyage à Pékin. Il ne s’est rendu qu’en juin. La géopolitique a pesé sur le marché plus tôt cette année, a déclaré lundi Yifan Hu, directeur régional des investissements et responsable de la macroéconomie Asie-Pacifique chez UBS Global Wealth Management, lors d’un point de presse sur les perspectives du second semestre. « Tant qu’il y aura des pourparlers et des communications entre la Chine et les États-Unis, le marché s’habituera à la nouvelle normalité », a-t-elle déclaré, notant que les performances seront probablement moins volatiles. C’est selon une traduction CNBC de ses remarques en mandarin.

Les déclarations officielles des parties américaine et chinoise ont indiqué des plans pour de nouvelles discussions. « Les différences ne doivent pas être un motif d’éloignement, mais plutôt un moteur de renforcement de la communication et les échanges », a déclaré lundi le ministère chinois des Finances dans un communiqué à propos de la visite de Yellen. C’est selon une traduction CNBC du texte chinois. Le ministère des Finances a déclaré que lors des réunions, la partie chinoise avait demandé aux États-Unis de supprimer les droits de douane sur les produits chinois et de cesser de « faire pression » sur les entreprises chinoises, entre autres. Mis à part l’augmentation des pourparlers, les relations bilatérales ne se sont pas améliorées de manière significative. Quelques jours seulement avant l’arrivée de Yellen en Chine, son ministère du Commerce a annoncé de prochains contrôles à l’exportation sur deux métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs. Les États-Unis réfléchissent toujours aux restrictions d’investissement dans la technologie chinoise haut de gamme, a confirmé Yellen lors d’un point de presse dimanche. Elle a déclaré avoir dit à ses homologues chinois que toute restriction des investissements américains à l’étranger serait « très étroitement ciblée ».

Prévention de l’escalade

Une meilleure communication, cependant, peut aider à fixer des limites aux actions gouvernementales. « Mon but est de m’assurer que nous ne nous engageons pas dans une série d’actions d’escalade involontaires qui nuiront à nos relations économiques les uns avec les autres », Yellen a déclaré dans une interview qui a été diffusé samedi sur « Face the Nation » de CBS News. Elle a noté que la pandémie a contribué au manque de contact entre les hauts responsables américains et chinois, créant « une situation où des malentendus peuvent se développer ». « Et je pense que mon voyage a réussi à forger ces relations et à créer l’opportunité d’un ensemble plus approfondi de contacts plus fréquents au niveau de notre personnel. »

La visite de Yellen de jeudi à dimanche derniers a eu lieu environ trois semaines après la rencontre de Blinken avec le président chinois Xi Jinping à Pékin. Yellen a rencontré des personnes proches de Xi, dont le Premier ministre Li Qiang récemment promu. « Ce n’étaient pas des homologues que nous avions vus lors de tonnes de réunions auparavant. Et donc entrer et pouvoir interagir avec eux pour parler de beaucoup de substance était la chose la plus importante », a déclaré un haut responsable du Trésor aux journalistes lors d’un briefing à la fin du voyage de Yellen. Le responsable a noté qu’une rencontre avec He Lifeng, un vice-Premier ministre, a duré cinq heures, soit plus du double de la durée initialement prévue. Il dirige également les efforts de coopération économique et commerciale sino-américains, selon un rapport des médias d’État qui a qualifié sa rencontre avec Yellen de « constructive ».

Encore une fois, aucune réunion ne produira probablement de percée, mais le processus se traduira par la normalisation de la communication de direction, qui elle-même peut aider à maintenir une stabilité fragile Scott Kennedy Centre d’études stratégiques et internationales