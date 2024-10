Le dernier vol de Starship suscite des éloges et des inquiétudes à l’IAC

MILAN — Pour bon nombre des plus de 11 000 participants au Congrès international d’astronautique de cette année, la plus grande nouvelle de cette conférence d’une semaine n’a pas été ce qui s’est déroulé dans le vaste centre des congrès d’ici, mais plutôt à plus de 9 000 kilomètres de là.

Le dernier vol du véhicule Starship/Super Heavy de SpaceX, qui a eu lieu à Boca Chica, Texas, le 13 octobre, un jour avant la cérémonie d’ouverture de l’IAC, a démontré la capacité du booster Super Heavy à retourner sur le site de lancement et à être « attrapé » par des bras mécaniques attachés à la tour de lancement. Il s’agit d’une étape majeure vers la réutilisabilité rapide que l’entreprise envisage pour le véhicule, et qui sera nécessaire pour certaines de ses missions clés à court terme, comme le programme Human Landing System (HLS) de la NASA.

SpaceX lui-même est resté discret à l’IAC, sans stand dans le hall d’exposition ni présentation majeure, mais le vol a fait parler d’eux pour beaucoup, illustrant les capacités de SpaceX et, pour certains, un écart croissant avec le reste de l’industrie. .

Pour la NASA, ce vol était le signe que le développement de la version HLS de Starship était sur la bonne voie pour Artemis 3, qui reste officiellement prévu au plus tôt en septembre 2026.

« Pas plus tard qu’hier, SpaceX a réalisé un cinquième lancement très réussi alors qu’il développe cette très grande fusée », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors d’une séance plénière du 14 octobre à laquelle participaient les chefs de plusieurs agences spatiales. « C’était une autre des étapes de l’itération de développement de cela. »

Il a ajouté lors d’une conférence de presse le lendemain que les travaux sur la version HLS de Starship étaient dans les délais. « Je pense que vous avez constaté, grâce aux tests de SpaceX et de sa grande fusée effectués dimanche, qu’ils avancent très bien, et cela déterminera en fin de compte le calendrier de l’atterrissage d’Artemis 3 sur la Lune », a-t-il déclaré. « Dès le test de dimanche, c’était juste. »

« Ils ont raison de faire des références puisqu’ils prévoient d’atterrir à la fin de 26 », a-t-il déclaré à propos de SpaceX plus tard dans le briefing.

Le succès du vol a également été salué par les entreprises qui envisagent d’utiliser Starship pour d’autres missions, du lancement de grosses charges utiles comme des stations spatiales commerciales en orbite terrestre basse aux missions commerciales sur la Lune.

Cependant, pour d’autres acteurs de l’industrie et du gouvernement, le dernier vol d’essai de Starship a suscité des réactions différentes, en particulier parmi les entreprises et les agences européennes alors que le continent sort d’une « crise des lanceurs » avec le lancement inaugural réussi d’Ariane 6 en juillet et le retour en vol de Vega C début décembre.

« Félicitations à SpaceX, quelle incroyable prouesse d’ingénierie ! Mars, nous voilà », a déclaré Rocket Factory Augsburg dans une publication sur les réseaux sociaux 14 octobre. « En même temps, la médaille a une deuxième face : elle montre et confirme que l’Europe a complètement perdu le contact. Peut-il encore rattraper son retard ? Aucune chance. Du moins, pas comme les choses se passent actuellement.

La société, dont le premier lanceur RFA ONE a été perdu lors d’un accident d’essai de tir statique en août, a appelé les gouvernements européens à servir de clients clés pour les nouveaux lanceurs, à accroître les investissements et à « un cadre qui permet et promeut des opérations non bureaucratiques, rapides et rapides ». développement à risque. »

Dans une interview du 15 octobre, Josef Aschbacher, directeur général de l’Agence spatiale européenne, s’est dit « fasciné » par le lancement d’un point de vue technique. « Je dois ensuite réfléchir à ce que cela signifie pour l’Europe, voir quel serait le changement dans le paysage et l’écosystème, et que devons-nous faire. »

L’Europe, a-t-il reconnu, ne peut pas rivaliser avec Starship, mais pourrait plutôt profiter des changements plus larges de l’économie spatiale permis par Starship. « Comment se positionner dans cet écosystème qui se développe actuellement ? dit-il. « Vous pouvez imaginer que si Starship amène fréquemment 100 tonnes dans l’espace, cela changera tout dans l’espace, la façon dont les choses sont construites et la façon dont l’espace est utilisé. »

Il a déclaré qu’il était « intéressant » que RFA critique l’Europe pour son retard en matière de lancement, soulignant que l’Europe prenait des mesures pour rendre l’industrie du lancement plus compétitive tout en soutenant les marchés émergents comme le transport commercial de marchandises. « Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons à toute vitesse dans cette direction.

Starship, ainsi que la réutilisation par SpaceX des boosters Falcon 9, ont clairement montré à beaucoup que la réutilisation est essentielle pour les futurs lanceurs. S. Somanath, président de l’agence spatiale indienne, a noté lors de la plénière du 14 octobre que le gouvernement indien avait récemment approuvé le développement du lanceur de nouvelle génération (NGLV) qui offrira des performances de charge utile accrues par rapport aux fusées existantes et avec un propulseur réutilisable. Il a estimé que le développement du NGLV prendrait six ans.

« Je pense que vous réalisez tous que la réutilisabilité est obligatoire pour les lanceurs », a-t-il déclaré.

