Le dernier : un rassemblement pro-palestinien se rassemble près de la route de Biden

JERUSALEM – Environ deux douzaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Jérusalem-Est avant la visite du président américain Joe Biden dans un hôpital local.

Les manifestants de vendredi brandissent des drapeaux palestiniens et des affiches de Shireen Abu Akleh, une journaliste américano-palestinienne qui a été tuée en mai alors qu’elle couvrait un raid militaire israélien en Cisjordanie occupée.

Après deux jours de réunions ininterrompues avec des dirigeants israéliens, Biden visite l’hôpital Augusta Victoria, qui dessert les Palestiniens locaux, avant de se rendre à Bethléem pour rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. La manifestation se tient à plusieurs centaines de mètres (yards) de l’hôpital, la police israélienne se tenant à distance à l’extérieur du bâtiment. Il n’était pas clair si le cortège de Biden passerait par la foule.

Biden devrait annoncer vendredi plus de 300 millions de dollars d’aide aux Palestiniens. Alors que Biden a exprimé son soutien à une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens, aucune initiative diplomatique n’est prévue pour résoudre le conflit vieux de plusieurs décennies.

La visite de vendredi marque une reconnaissance tacite des revendications palestiniennes sur Jérusalem-Est.

Israël a capturé Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et considère la ville entière comme sa capitale. Mais son annexion du secteur oriental, qui abrite les sites religieux les plus importants de la ville, n’est pas internationalement reconnue. Les Palestiniens cherchent Jérusalem-Est comme capitale d’un futur État.

JÉRUSALEM – L’Arabie saoudite a ouvert vendredi son espace aérien à « tous les transporteurs aériens », signalant la fin de son interdiction de longue date des vols israéliens survolant son territoire – une étape clé vers la normalisation entre les deux nations alors que le président Joe Biden visite la région.

Dans une déclaration publiée sur Twitter quelques heures avant que Biden ne devienne le premier dirigeant américain à voler directement d’Israël vers le royaume, l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne a déclaré qu’elle annonçait “la décision d’ouvrir l’espace aérien du Royaume à tous les transporteurs aériens qui répondre aux exigences de l’Autorité pour le survol.

L’annonce est une étape progressive vers la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël et s’appuie sur les liens solides mais informels que les anciens ennemis ont développés ces dernières années en raison de leurs préoccupations communes concernant l’influence croissante de l’Iran dans la région.

Ces dernières années, l’Arabie saoudite a autorisé les vols entre Israël et les États du Golfe à traverser son espace aérien. En 2020, le Premier ministre israélien de l’époque, Benjamin Netanyahu, se serait rendu en Arabie saoudite pour une rencontre avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, et la semaine dernière, plusieurs journalistes de la défense israélienne se sont rendus dans le royaume et ont publié des reportages sur leur accueil.

