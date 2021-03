Néanmoins, l’essai américain d’AstraZeneca était très attendu. Le plus grand de son genre pour le vaccin, il était censé fournir l’image la plus claire et la plus complète de l’efficacité du vaccin. Les responsables américains y ont vu un test incontestable de la performance du vaccin.

Malgré le battement de tambour des informations troublantes sur le vaccin, les régulateurs européens et mondiaux l’ont jugé sûr et efficace. Plus de 11 millions de doses ont été administrées rien qu’en Grande-Bretagne, presque toutes sans effets secondaires graves, réduisant les hospitalisations et aidant le pays à sortir d’une terrible vague d’infections hivernales.

Ces commentaires ont créé de nouvelles frictions entre AstraZeneca et les responsables américains alors même que la société se disputait une autorisation convoitée de la Food and Drug Administration. Mais plus urgemment, ils ont jeté une clé dans les efforts des dirigeants élus du monde entier pour rétablir la confiance dans un tir dont le prix bas et les exigences de stockage faciles en ont fait l’épine dorsale des campagnes de nombreux pays pour mettre fin à la pandémie.

Mais mardi, cette campagne avait, une fois de plus, été abandonnée, du moins pour le moment. Pour AstraZeneca, il s’agissait apparemment d’un autre épisode de coup de fouet dans les relations publiques, faisant partie d’une série de récentes erreurs et erreurs de communication de la société qui, selon les scientifiques, avaient sapé l’effort de vendre l’un des vaccins les plus puissants et les plus indispensables contre le coronavirus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy