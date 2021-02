Cette année, le mercato de janvier de Liverpool a été dominé par une chose: les défenseurs centraux.

Aucun autre problème n’était aussi évident pour les supporters d’un club de Premier League que le besoin des champions d’apporter des renforts défensifs après une première moitié tumultueuse de la saison au cours de laquelle ils ont perdu Joe Gomez et Virgil van Dijk.

Sans les deux piliers défensifs de leur équipe vainqueur du titre la saison dernière et après avoir vendu Dejan Lovren l’été dernier, Joel Matip et Fabinho formaient un duo de renfort plus qu’acceptable.

Malheureusement, les deux ont eu leurs propres problèmes de blessures, Matip ayant souffert d’un certain nombre de problèmes – le dernier dommage au ligament de la cheville a mis fin prématurément à sa saison – tandis que le milieu de terrain Fabinho a également fait face à ses propres problèmes.

Cela signifie que Jordan Henderson, le jeune Rhys Williams et Nat Phillips voient également le temps de jeu, et le partenariat Henderson-Phillips appelé à gagner contre les Spurs et West Ham la semaine dernière était le 16e duo utilisé par Jurgen Klopp.

Ce nombre sera ajouté avant la fin de la saison, alors que Liverpool a conclu des accords pour signer deux moitiés centrales le jour de la date limite pour renforcer ses rangs défensifs, comme Klopp avait appelé le club à le faire tout au long de janvier.

Ben Davies de Preston North End a signé un accord permanent pour un montant initial de 500000 £, le gaucher de 25 ans une arrivée surprise avec Klopp admettant: « Je pense qu’il est probablement clair que dans une fenêtre de transfert normale, sans aucun problème, nous ne regarderait pas Preston.

Davies étant également capable de jouer l’arrière gauche, il offre une couverture dans les deux positions.