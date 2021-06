Le dernier tour de l’US Open 2021 attire 5,7 millions de téléspectateurs

Le 121e championnat de l’US Open sur le parcours de golf de Torrey Pines a attiré en moyenne 5,7 millions de téléspectateurs pour la ronde finale dimanche, selon NBC Sports.

Le natif d’Espagne Jon Rahm a remporté l’événement, son premier tournoi majeur du PGA Tour et sa sixième victoire dans son carrière. Rahm, désormais classé n°1 du golf dans le monde, a remporté 2,25 millions de dollars Bourse de 12,5 millions de dollars. Dans sa carrière, il a gagné 28 millions de dollars.

Louis Oosthuizen a terminé deuxième et a gagné environ 1,3 million de dollars. Dustin Johnson, désormais classé deuxième golfeur au monde, a terminé à égalité au 17e rang à l’US Open 2021. Johnson a gagné 125 363 $.

NBC a déclaré que le nombre de téléspectateurs a culminé à 8,9 millions à 20 heures, ce qui en fait le deuxième US Open le plus regardé en cinq ans. C’était également l’événement de golf le plus regardé sur le réseau depuis le Tour Championship 2018. Cet événement a attiré en moyenne 5,8 millions de téléspectateurs lors de la ronde finale et a mis en vedette la superstar du golf Tiger Woods.

L’audience de l’émission 2021 était également de 76% supérieure à celle de l’US Open 2020, qui s’est joué en septembre dernier en raison de la pandémie. La couverture du jeudi au dimanche sur NBC et Golf Channel a attiré en moyenne 3,1 millions de téléspectateurs.

Brooks Koepka et Bryson DeChambeau étaient les deux golfeurs vedettes avant l’US Open, car les deux sont engagés dans une querelle de golfeurs. Koepka a terminé quatrième à égalité, remportant environ 498 000 $. DeChambeau, qui a remporté l’événement 2020, a terminé à égalité au 26e (87 941 $). Rory McIlroy a terminé septième à égalité (306 893 $).

Divulgation: NBC appartient à NBCUniversal, également la société mère de CNBC.