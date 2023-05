Le dernier titre WSL de Chelsea a testé sa profondeur et sa résilience

Pour la deuxième année consécutive, cela a commencé par la déception alors que Chelsea a subi une défaite lors de son match d’ouverture de la saison de Super League féminine. Cette fois, au lieu d’une défaite serrée et controversée contre les rivaux du titre Arsenal, ce fut un résultat choc contre Liverpool nouvellement promu et trois pénalités allant 2-1 en faveur des Reds.

Pour les quintuples vainqueurs de la WSL, de telles sonnettes d’alarme ne sonnent jamais très fort et comme l’équipe d’Emma Hayes l’a prouvé au fil des ans, tout ce qui compte, c’est comment la saison se termine et qui est le meilleur au coup de sifflet final. Ainsi, une défaite lors de la première journée, même de la part de l’opposition la plus inattendue, n’était pas inquiétante car les Blues ont de nouveau été couronnés champions dimanche.

On nous dit semaine après semaine que la WSL est la plus compétitive qu’elle ait jamais été, mais bien que ce soit la septième saison consécutive au cours de laquelle le titre se termine au dernier jour, c’est la sixième fois que Chelsea est impliqué. En effet, depuis qu’il a raté le titre lors de la dernière journée de la campagne 2014, Chelsea n’a pas réussi à gagner lors de la dernière journée (officielle) de matches.

À l’exception d’une poignée de saisons qui ont vu le titre cousu avec un bon nombre de matchs encore à jouer, il y a toujours peu de marge d’erreur en haut du tableau, même si chaque saison entraîne les mêmes vieilles raclées prévisibles contre les équipes les plus faibles du peloton.

À bien des égards, 2022-23 a été une saison qui a suivi le scénario de la WSL, avec un décideur du dernier jour et les Blues une fois de plus victorieux. Mais comme les flocons de neige, les empreintes digitales et les groupes de garçons, il n’y a pas deux saisons identiques, notamment avec les améliorations accrues de Manchester United – c’était à leur tour de pousser Chelsea jusqu’au bout – plutôt qu’Arsenal ou Manchester City.

Les blessures, les baisses de forme importantes et la congestion des matches ont éloigné le sixième titre de champion des Blues d’une certitude. Là où l’équipe de Hayes aurait produit des raclées sur le chemin de son argenterie les années précédentes, elle a bafouillé et trébuché cette saison. Avant avril, un seul de leurs 15 premiers matchs – une victoire complète 8-0 contre une équipe délabrée de Leicester City – avait été remporté par une marge de plus de deux buts. Les licenciements à long terme de Fran Kirby et Pernille Harder ont vu l’attaque perdre de son éclat, et leur objectif a changé: au lieu d’attaquer par l’arrière, ils défendaient par l’avant.

Chelsea a gardé son sang-froid et son sang-froid pour repartir une fois de plus en tant que champion de la WSL, mais cette saison a été un véritable test. Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Il n’y avait pas que les joueurs qui étaient absents aux périodes clés pour les Blues : Hayes elle-même s’est tenue à l’écart du terrain en raison d’une hystérectomie d’urgence au début de la saison, et la ligne de touche semblait stérile sans la présence constante et énergique du 51 -ans. La manager faisait l’éloge du personnel technique pendant son congé, mais il semblait à l’époque que son absence était la raison pour laquelle les champions manquaient de leur Technicolor resplendissant habituel, tâtonnant à travers les jeux dans des teintes sourdes.

C’est devenu une saison de broyage et de travail pour des victoires qui semblaient trompeusement confortables sur le papier. Ce n’est que lorsque Chelsea est arrivé à la fin de la saison, quand ils ont joué deux fois par semaine pour terminer tous leurs matchs en cours en raison de la compétition en Ligue des champions, que les Blues ont commencé à montrer leur meilleur football. Le retour tardif de Harder après une blessure a renforcé l’attaque alors que la Danoise a marqué cinq fois au cours des cinq derniers matchs, montrant peu de signes de la durée de son absence.

Soudain, avec une série de victoires, Chelsea poursuivait United, transformant une différence de buts dérisoire en une belle jusqu’à ce qu’ils dépassent l’équipe au sommet, aux points et à la différence de buts pour faire bonne mesure. Et encore une fois, au moment le plus important de la saison, c’est Chelsea qui ouvrait la voie.

L’une des statistiques publiées par Opta avant le dernier tour des matches de la WSL a attiré l’attention : Chelsea a apporté 80 changements à son onze de départ entre les matches de championnat cette saison, 30 de plus que toute autre équipe de la WSL. Isolément, cela ressemble à une démonstration de force et de profondeur, mais les changements apportés par Hayes ont rarement été faits sur un coup de tête. Hayes était résolue dans sa planification pour tirer le meilleur parti des joueurs disponibles : ses remplacements et ses rotations ont été basés sur le repos vital des joueurs qui forment le noyau de son équipe vainqueur du titre. Elle a équilibré cela en donnant la bonne quantité de temps de jeu à ceux qui ont lutté contre les blessures ainsi qu’aux nouveaux dans la ligue, en se concentrant toujours sur la situation dans son ensemble lorsque cela est possible.

Contre Reading le dernier jour de la saison, nous avons vu le même travail familier de Chelsea, qui a joué le rôle de l’équipe dominante sans l’étincelle qui aurait pu rendre le jeu plus confortable. Mais comme toujours avec les Bleus, quelle que soit l’opposition ou l’occasion, ils échouent rarement et la victoire 3-0 les a de nouveau cimentés en tant que champions.