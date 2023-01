Le dernier TikTok de l’hôtesse de l’air de quelques instants avant l’accident d’avion au Népal devient viral

Une vidéo d’une hôtesse de l’air à bord du fatal avion Yeti Airlines qui s’est écrasé dimanche au Népal a fait surface sur Internet. Oshin Ale, qui faisait partie des quatre membres d’équipage de cabine décédés dans l’accident, était un TikToker populaire au Népal. La vidéo TikTok en question la montre souriante et posant dans l’avion. Elle a été prise quelques instants avant le crash, selon un rapport de Moneycontrol. L’avion de passagers avec 72 personnes, dont cinq Indiens, s’est écrasé dans une gorge de rivière lors de son atterrissage à l’aéroport nouvellement ouvert de la station balnéaire de Pokhara, tuant au moins 68 personnes à bord.

Les gens ont présenté leurs condoléances à la mort d’Ale sur Internet.

Une vidéo a également fait surface dans laquelle un passager indien a apparemment diffusé en direct les derniers instants avant l’accident. News18 n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité de la vidéo.

Le clip aurait été enregistré par Sonu Jaiswal, l’un des quatre passagers qui voyageaient depuis Ghazipur, dans l’Uttar Pradesh. Jaiswal est parmi les morts; il avait fait un Facebook en direct dans les derniers instants avant le crash et la même vidéo apparaît sur son compte non vérifié sur la plateforme de médias sociaux, a rapporté NDTV. Abhishek Pratap Shah, ancien député du Népal et membre du comité central du Congrès népalais, a déclaré à NDTV qu’il avait reçu la vidéo d’un ami et qu’elle avait été récupérée de l’épave après l’accident.

La vidéo a été déchirante pour de nombreux téléspectateurs. « C’est la première fois que je vois quelque chose comme ça, l’horreur des dernières secondes de tant de gens. C’est tellement tragique et douloureux”, lit un tweet. “C’est déchirant… Les passagers étaient-ils au courant de l’accident, quelqu’un ? Incroyable cependant !” lit un autre. “Il avait l’air si calme, personne n’aurait jamais imaginé ce qui s’est passé ensuite ! Om shanti”, a écrit un utilisateur de Twitter.

