Le dernier texte obsédant du tireur d’élite américain Chris Kyle qui a “tué 160 personnes” avant d’être abattu par un ami dans un meurtre qui a stupéfié le monde

Il était connu comme le « tireur d’élite le plus meurtrier de l’histoire militaire américaine » et a inspiré le film à succès American Sniper – mais quand Chris Kyle a été tué, ce n’était pas sur le champ de bataille.

Au lieu de cela, le père de deux enfants, âgé de 38 ans – qui a été crédité de plus de 160 victoires en «carrière» au combat – a été abattu et assassiné chez lui aux côtés de son meilleur ami Chad Littlefield, par le vétéran troublé Eddie Ray Routh.

Chris Kyle avait la réputation d’être le “tireur d’élite le plus meurtrier de l’histoire militaire américaine” Crédit: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

De manière effrayante, le dernier texte de Chris à Chad avait lu quelques instants plus tôt: “Ce mec est carrément fou.”

Alors que sa mort tragique et prématurée en 2013 a laissé sa famille et ses légions de fans brisés, il a laissé un héritage durable.

Après avoir écrit un livre détaillant son illustre carrière, son histoire a également inspiré le film à succès américain Sniper oscarisé en 2014 avec Bradley Cooper et réalisé par Clint Eastwood.

De “l’école de tireurs d’élite presque en échec”, d’avoir été abattu deux fois en Irak et d’avoir survécu à plusieurs accidents d’hélicoptère, nous examinons ici de plus près l’histoire réelle qui a inspiré le film populaire.

Tirer avant de faire du vélo

Ayant grandi au Texas, Kyle rêvait à l’origine de devenir un cow-boy et avait toujours été entouré d’armes à feu lors de voyages de chasse, apprenant apparemment à tirer avant même d’apprendre à faire du vélo.

Il est devenu un cavalier bronco professionnel, mais après une blessure au rodéo qui a mis fin à ce rêve, Kyle a rejoint l’élite des Navy SEALs à l’âge de 24 ans.

Ironiquement, il a été rapporté qu’il détestait l’eau, cependant, déclarant à Time Magazine: “Si je vois une flaque d’eau, je la contournerai.”

En 2001, Chris a rencontré sa femme Taya et ils se sont mariés un an plus tard, et ont ensuite eu deux enfants.

Chris a rencontré sa femme Taya en 2001 et ils se sont mariés un an plus tard avant d’avoir un fils et une fille ensemble Crédit : Getty

Surnommé “le diable” par les ennemis

Au cours de la carrière militaire de Kyle – qui s’est étendue de 1999 à 2009 – il a entrepris quatre tournées en Irak et a officiellement accumulé 160 victimes “de carrière” – bien que le chiffre ait pu être beaucoup plus élevé.

Son ennemi le craignait tellement qu’il l’a nommé « al-Shaitan », ce qui se traduit par « le diable », et a placé une prime de 80 000 $ sur sa tête.

Selon l’American Valor Foundation, Kyle a été hautement décoré pour sa bravoure et il est devenu un SEAL populaire connu par son infanterie sous le nom de “The Legend”.

Il a été abattu deux fois en Irak, a survécu à plusieurs accidents d’hélicoptère et a été impliqué dans six attaques à l’EEI.

Chris était connu pour ses talents de tireur d’élite 1 crédit

“Je ne suis pas le meilleur tireur qui soit”

Malgré sa réputation, Kyle ne se considérait pas comme le “meilleur” tireur d’élite.

Parlant à Time des qualités qui font un bon tireur d’élite, Kyle a déclaré : “Ce n’est certainement pas de la patience, parce que je ne suis pas une personne patiente, mais c’est de la discipline professionnelle.

“Je ne suis pas le meilleur tireur qui soit.

“En fait, j’ai failli échouer à l’école de tireurs d’élite… Il se trouve que c’est moi qui ai été placé là-dedans, j’ai eu la chance de voir beaucoup de combats et j’ai pu tirer.”

Volontariat pour aider les vétérans

Après avoir été libéré honorablement en 2009, Chris a déménagé à Midlothian, au Texas, avec sa femme et sa famille, et s’est impliqué dans les efforts pour aider les anciens combattants.

Il est également devenu un nom familier après la sortie de son autobiographie, qui après sa mort a ensuite été adaptée en film par Clint Eastwood.

Les mémoires militaires sont sortis en janvier 2012 et ont été un succès retentissant avec 1,2 million d’exemplaires.

Cependant, ce n’était pas sans controverse.

Une enquête de la marine américaine a révélé que l’ancien SEAL avait exagéré le nombre de médailles qu’il avait reçues.

Des doutes ont également été émis sur les affirmations selon lesquelles il aurait abattu des dizaines de pillards du Superdome de la Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina, les critiques citant un manque de preuves.

Après avoir affirmé avoir frappé un homme qui avait insulté les Navy SEALS, identifié plus tard comme étant l’ancien gouverneur du Minnesota Jesse Ventura, il a été poursuivi pour diffamation. Ventura a reçu 1,8 million de dollars.

Le livre le plus vendu de Chris a également inspiré le film à succès American Sniper Crédit : Getty

“Personne ne me parlerait”

La tragédie a ensuite frappé le 2 février 2013.

Chris, aux côtés de son meilleur ami Chad Littlefield, 35 ans, a été abattu au champ de tir de Rough Creek Lodge par l’ancien camarade de l’armée Eddie Ray Routh.

Tragiquement, c’est la mère bien intentionnée de Routh, Jodi, qui avait demandé à Chris d’aider son fils.

Routh a souffert de troubles de stress post-traumatique après avoir servi en Irak et en Haïti après le tremblement de terre dévastateur de 2010.

Selon le New Yorker, Chris a promis à Jodi qu’il “ferait tout ce que je peux pour aider votre fils”, Jodi disant : “J’étais si heureuse que quelqu’un écoute et que quelqu’un soit prêt à aider.”

Chris Kyle, à gauche, et son ami Chad Littlefield, à droite, ont été tragiquement abattus alors qu’ils tentaient d’aider leur agresseur Routh 1 crédit

“Ce mec est carrément fou”

La paire a emmené Routh au champ de tir pour une séance thérapeutique, mais Routh a tiré sur la paire avec deux pistolets qui appartenaient à Kyle, car “personne ne me parlerait”.

Après les meurtres, Routh a déclaré: “Je montais juste sur le siège arrière du camion et personne ne voulait me parler.

“Ils venaient juste de m’emmener au champ de tir, alors je leur ai tiré dessus. Je me sens mal à ce sujet, mais ils ne voulaient pas me parler. Je suis sûr qu’ils m’ont pardonné.”

Sur le chemin de la gamme, Kyle a envoyé un texto à Littlefield en disant: “Ce mec est complètement fou.”

Un employé a découvert les corps de Kyle et Littlefield, et chacun avait été abattu plusieurs fois.

Routh a ensuite fui la gamme dans le camion de Kyle vers la maison de sa sœur, où il lui a dit qu’il avait tué deux personnes et a ensuite été arrêté.

Routh souffrait de trouble de stress post-traumatique 1 crédit

“Il était psychotique”

En février 2015, Routh a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Il a également reçu un diagnostic de schizophrénie, ainsi que de SSPT après sa carrière dans le Corps des Marines.

Il avait servi à Bagdad en 2007 et de nouveau en Haïti dans le cadre d’une mission humanitaire où il avait dû “aider à nettoyer les corps des plages”, et avait été constamment dans et hors des établissements psychiatriques sur une période de deux ans.

Il avait été libéré du service psychiatrique de l’hôpital des anciens combattants de Dallas environ une semaine avant la fusillade.

“Il était psychotique”, a témoigné sa mère Jodi Routh devant le tribunal.

Eddie Ray Routh a été reconnu coupable de meurtre et condamné à perpétuité sans libération conditionnelle 1 crédit

“Un guerrier sur et hors du champ de bataille”

Dans la mort, Chris a encore eu un impact durable.

Des milliers de personnes en deuil ont assisté à son service commémoratif au Cowboys Stadium de Dallas, alors que sa femme et ses jeunes enfants marchaient derrière son cercueil drapé de drapeau.

Taya a rendu hommage, remerciant Chris de l’aimer et disant: “Tu m’as appris que j’étais bien comme je suis.

“Je me tiens devant vous en tant que femme brisée, mais je suis maintenant et serai toujours la femme d’un homme qui était un guerrier à la fois sur et hors du champ de bataille.”

Dans un hommage émouvant à l’occasion du troisième anniversaire de la mort de son mari, Taya a écrit : “À Chris, merci de m’aimer et de me laisser t’aimer.

“Comme mon alliance est inscrite, tu es ‘Mon amour, Ma vie.’

L’épouse de Chris, Taya, et leur fils et leur fille ont rendu un hommage émouvant au tireur d’élite de la Marine, qui a été tué par balle en février 2013 1 crédit

“Je courrais cette course, en t’aimant à chaque étape du chemin, encore une fois.

“La meilleure chose que j’ai jamais faite a été de te donner mon cœur.”