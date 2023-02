Le dernier teaser OnePlus Pad montre des accessoires pour stylet et clavier

OnePlus Pad devrait être annoncé demain lors du lancement mondial de OnePlus 11 et nous examinons maintenant de plus près la tablette et certains de ses accessoires en option. Une vidéo promotionnelle récemment divulguée montre le stylet en option et les accessoires de couverture de clavier magnétique qui seront disponibles pour l’appareil.





Nous n’obtenons aucun détail sur les spécifications du stylet, bien que nous puissions supposer qu’il offrira une sensibilité à la pression variable comme la plupart des stylets modernes. L’accessoire clavier offrira un arrangement QWERTY bien agencé et un trackpad. Il se fixera au OnePlus Pad via des broches magnétiques et peut être calé comme un ordinateur portable bien qu’il semble que l’angle ne soit pas réglable. Les détails des spécifications sur le OnePlus Pad sont assez rares et la seule information est que l’écran mesurera à 11,6 pouces.

Source (en chinois)