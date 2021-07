Le dernier teaser de Realme est une fouille chez Apple

Realme présentera le 3 août le premier smartphone Android avec chargement magnétique, et avec cela, il annoncera également le MagDart, son propre chargeur magnétique sans fil. Notre fuite exclusive a révélé une unité absolue de chargeur, mais nous nous attendons maintenant à voir également une solution plus mince similaire au MagSafe 15W d’Apple.

Le PDG de Realme a publié deux teasers sur sa page Twitter, faisant une fouille à Cupertino. Madhav Sheth a déclaré que le MagDart serait 440 % plus rapide et plus fin, sans préciser le point de référence. Cependant, MagSafe est la seule alternative populaire disponible dans le commerce, il est donc clair qu’il est au centre de l’attention.





Bande-annonce Realme MagDart

C’est la première fois que nous voyons une confirmation de la fuite du début du mois qu’il y aura également une variante mince. Cependant, il serait déraisonnable de supposer que les vitesses de charge de 440% (66W) sont pour le petit chargeur – plus probablement, elles sont pour la version plus grande et pas aussi élégante que nous l’avons montrée et qui semble avoir des ventilateurs à l’intérieur.







Chargeurs Realme MagDart

Apporter un chargeur sans fil aussi rapide serait un énorme succès pour Realme, car aucune entreprise n’offre de telles vitesses dans le monde. Xiaomi est la seule entreprise à proposer un chargeur plus rapide – un support de 80 W, vendu uniquement en Chine, tandis que d’autres concurrents comme Huawei et Oppo plafonnent à 50 W.

