Le dernier suspect des coups de couteau de masse au Canada décède des suites de blessures auto-infligées après avoir été chassé de la route par la police | Nouvelles du monde

Le dernier suspect des récents coups de couteau dans et autour d’une réserve canadienne est décédé des suites de blessures auto-infligées, a déclaré un responsable.

Myles Sanderson, 32 ans, a été retrouvé près de la ville de Rosthern, dans la province centrale de la Saskatchewan, alors que des agents répondaient aux informations faisant état d’un véhicule volé conduit par un homme armé d’un couteau, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les agents ont fait sortir le véhicule de Sanderson de la route dans un fossé, et il a été placé en garde à vue, mais est entré dans ce qu’une porte-parole a décrit comme une “détresse médicale”.

Myles Sanderson fuyait la police à près de 100 mph dans un véhicule volé lorsqu’il a été arrêté. Photo : Gendarmerie royale du Canada, Saskatchewan



Il a été transporté à l’hôpital, mais il est décédé peu de temps après.

“Toutes les mesures de sauvetage dont nous sommes capables ont été prises à ce moment-là”, a déclaré le commandant de la GRC, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore.

Elle n’a donné aucun détail sur la cause du décès, mais un responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que M. Sanderson était décédé des suites de blessures auto-infligées, sans donner plus de détails.

La vidéo et les photos de la scène montraient un SUV blanc sur le bord de la route avec des voitures de police tout autour.

Dix personnes ont été tuées et 18 blessées après les attaques dans et autour de la nation crie de James Smith, une communauté autochtone de la province centrale de la Saskatchewan, dimanche.

Dix victimes sont toujours hospitalisées, dont trois dans un état critique.

Lors d’une conférence de presse confirmant la mort de Myles Sanderson, Mme Blackmore a déclaré qu’elle avait rendu visite à la nation crie de James Smith, qui abrite neuf des dix victimes, et a déclaré que nombre d’entre elles avaient “été témoins d’un traumatisme incroyable”.

La police et les enquêteurs se rassemblent sur les lieux où Sanderson a été arrêté



“Beaucoup de gens n’ont pas dormi”, a-t-elle déclaré. “Ils m’ont dit : ‘chaque fois que je ferme les yeux, j’entends des bruits’.

“J’espère que cela leur donne un sentiment de fermeture et qu’ils pourront se reposer plus facilement ce soir en sachant que Myles n’est plus en liberté.

“J’espère maintenant qu’ils sont capables de commencer à guérir.”

Bonnie, l’épouse de Brian Burns, et son fils Gregory ont été tués dans les attentats



Des centaines de policiers ont entrepris une vaste chasse à l’homme pour les suspects, Myles et son frère Damien Sanderson, qui avaient fui les scènes de crime.

Damien a été retrouvé mort dans une zone herbeuse de la nation crie de James Smith lundi, avec des blessures qui, selon la police, n’étaient pas auto-infligées.

Myles Sanderson, que les officiers ont décrit comme armé et dangereux, est resté en liberté jusqu’à mercredi après-midi et la police enquête pour savoir s’il a tué son frère.

Le saccage au couteau de dimanche a été l’une des attaques les plus meurtrières de l’histoire moderne du Canada.

La police a déclaré que certaines des victimes semblaient avoir été délibérément ciblées, tandis que d’autres ont été attaquées au hasard.

Les agents n’ont pas révélé de motif possible, mais une déclaration d’un groupe autochtone de la province a suggéré que les coups de couteau pourraient être liés à la drogue.

Mais Mme Blackmore a déclaré: “Malheureusement, maintenant que Myles est décédé, nous ne comprendrons peut-être jamais cette motivation.”

Les amis des victimes de la Nation crie de James Smith se consolent



Violation de la libération conditionnelle

Des questions commencent à être posées sur les raisons pour lesquelles Myles Sanderson – avec 59 condamnations et une longue histoire de violence – était dans la rue.

L’homme de 32 ans a été libéré par une commission des libérations conditionnelles en février alors qu’il purgeait une peine de plus de quatre ans pour des accusations de voies de fait et de vol qualifié. Mais il était recherché par la police depuis mai, apparemment pour avoir violé les conditions de sa libération.

Le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’il y aurait une enquête sur l’évaluation de Sanderson par la commission des libérations conditionnelles.