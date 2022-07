Le dernier sur le swoop de Manchester City pour Marc Cucurella

Une nouvelle mise à jour sur l’avenir de Marc Cucurella de Brighton a été publiée lundi.

L’Espagnol s’est vu récemment lié à un certain nombre de grands clubs, principalement Manchester City et Chelsea.

Et le défenseur de Brighton n’a fait qu’alimenter les spéculations sur une éventuelle sortie d’Amex dans une interview fin mai.

En discutant de son avenir, il a déclaré: “Si l’occasion se présente, vous devez en profiter. Il y a des équipes auxquelles vous ne pouvez pas dire non”, a déclaré Cucurella à Gerard Romero.

Cependant, le propriétaire de Brighton, Tony Bloom, a ensuite déclaré récemment que Brighton n’avait pas reçu d’offre pour l’arrière :

« Marc est un joueur formidable, une personne formidable. Il est brillant pour le vestiaire », a-t-il déclaré. “Les joueurs l’aiment, Graham et les entraîneurs l’aiment, je l’aime, les fans l’aiment.

“Il était incroyablement bon la saison dernière, sa première saison en Premier League. Nous espérons que d’autres viendront et nous n’avons pas eu d’offre pour lui.

Les fans de Manchester City ne devraient cependant pas trop s’inquiéter de ces commentaires.

Cela vient avec Fabrizio Romano écrivant lundi que l’intérêt du Citizen pour l’arrière gauche est très sérieux et qu’une offre est attendue à Brighton :

“Je suis sûr que les fans de Manchester City seront impatients d’avoir une mise à jour sur Marc Cucurella, et les choses pourraient bientôt commencer à bouger”, a écrit Romano.

“Malgré certaines mentions du fait que Chelsea le regarde également, pour le moment, il n’y a que Man City dans la course pour Cucurella, bien qu’ils devront évidemment agir rapidement pour éviter que d’autres clubs n’entrent dans la course.

“L’intérêt de City est déjà très sérieux depuis des mois et une offre officielle est attendue à Brighton : le club ne confirme pas les chiffres du prix, mais il pourrait se situer autour de 55-60 M€. Man City reprendra bientôt contact avec Brighton pour Cucurella.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

10 meilleurs attaquants à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23