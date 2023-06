Le dernier sur la tragédie du submersible Titan et la suite des efforts de récupération

La recherche désespérée pour retrouver le submersible Titan disparu s’est transformée en un effort de récupération jeudi après que les autorités ont annoncé que le navire avait implosé cette semaine, tuant les cinq personnes à bord, près de l’épave du Titanic.

Les robots des grands fonds continueront de fouiller les fonds marins à la recherche d’indices sur ce qui s’est passé au fond de l’Atlantique Nord. Le pilote et quatre passagers sont morts dans l’implosion catastrophique.

Le Titan, propriété de la société d’exploration sous-marine OceanGate Expeditions, avait fait la chronique de la décomposition du Titanic et de l’écosystème sous-marin autour du paquebot coulé lors de voyages annuels depuis 2021.

De nombreuses questions subsistent sur ce qui s’est passé sous l’eau : quand exactement et pourquoi l’implosion s’est-elle produite ? Les corps des victimes seront-ils un jour retrouvés ? Comment ce drame aurait-il pu être évité ?

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

QUAND ET OÙ LE TITAN A-T-IL DISPARU ?

L’engin a été submergé dimanche matin et son navire de soutien a perdu le contact avec lui environ une heure et 45 minutes plus tard, selon les garde-côtes.

Le navire a été signalé en retard à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, à Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination de sauvetage du Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le Titan a été lancé à partir d’un brise-glace loué par OceanGate et anciennement exploité par la Garde côtière canadienne. Le navire a transporté des dizaines de personnes et l’engin submersible vers le site de l’épave de l’Atlantique Nord, où le Titan a effectué plusieurs plongées.

QUE S’EST-IL PASSE A BORD DU TITAN ?

Le navire a subi une implosion catastrophique, tuant les cinq personnes à bord, cette semaine après avoir été submergé dimanche matin. On ne sait pas exactement quand ni où l’implosion s’est produite. Mais un haut responsable militaire a déclaré jeudi qu’un système acoustique de la marine américaine avait détecté dimanche une « anomalie » qui était probablement l’implosion fatale du Titan.

La Garde côtière a annoncé que des débris du submersible avaient été retrouvés et la fin des efforts de sauvetage jeudi, mettant un terme tragique à une saga qui comprenait une recherche urgente 24 heures sur 24 et une veillée mondiale pour le navire disparu.

« Les débris correspondent à la perte catastrophique de la chambre de pression », a déclaré le contre-amiral John Mauger, du premier district de la Garde côtière, lors d’une conférence de presse jeudi.

Un robot de haute mer a découvert les débris, près de l’épave du Titanic, qui, selon les autorités, provenaient du submersible.

Le haut responsable militaire a déclaré que la marine était revenue et avait analysé ses données acoustiques après la disparition du Titan. Cette anomalie était « compatible avec une implosion ou une explosion dans le voisinage général de l’endroit où le submersible Titan fonctionnait lorsque les communications ont été perdues », a déclaré le responsable.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un système de détection acoustique sensible.

La Marine a transmis l’information à la Garde côtière, qui a poursuivi ses recherches car la Marine ne considérait pas les données comme définitives.

Le Wall Street Journal a d’abord rapporté jeudi l’implication de la Navy.

QUELLE EST LA SUITE ET QUI A ÉTÉ TUÉ ?

La Garde côtière continuera de chercher près du Titanic pour plus d’indices sur ce qui est arrivé au Titan.

Les responsables disent qu’il n’y a pas de délai pour annuler la recherche internationale massive. Mauger a déclaré que la perspective de trouver ou de récupérer des restes était inconnue.

Les victimes sont : Stockton Rush, directeur général d’Oceangate et pilote de Titan ; deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood ; l’aventurier britannique Hamish Harding ; et l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré OceanGate dans un communiqué. « Nous pleurons la perte de vies et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

QUI RÉGLEMENTE LES EXPÉDITIONS EN HAUTE MER ?

Le voyage du Titan dans l’Atlantique Nord met en lumière les eaux troublement réglementées de l’exploration en haute mer.

C’est un espace en haute mer où les lois et les conventions peuvent être contournées par les entrepreneurs qui prennent des risques et les riches touristes qui aident à financer leurs rêves. Au moins pour l’instant.

L’implosion fatale du Titan a attiré l’attention sur la façon dont ces expéditions sont réglementées.

Le Titan a opéré dans les eaux internationales, loin de la portée de nombreuses lois des États-Unis ou d’autres nations. Il n’a pas été enregistré en tant que navire américain ou auprès d’organismes internationaux qui réglementent la sécurité, ni n’a été classé par un groupe de l’industrie maritime qui établit des normes sur des questions telles que la construction de la coque.

Stockton Rush, le PDG d’OceanGate Expeditions et pilote de Titan qui était parmi les morts, avait déclaré qu’il ne voulait pas être enlisé par de telles normes.

Les experts disent que des poursuites pour mort injustifiée et négligence sont probables dans l’affaire Titan – et qu’elles pourraient réussir. Mais les actions en justice seront confrontées à divers défis, y compris des renonciations signées par les passagers du Titan qui ont mis en garde contre la myriade de façons dont ils pourraient mourir.

L’écrivain Associated Press Lolita C. Baldor à Washington a contribué à ce rapport.

