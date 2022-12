Le dernier sur la tempête hivernale en direction de Toronto et du Grand Toronto avant les principaux jours de vacances

Préparez-vous à une tempête hivernale “majeure” dans les jours précédant le week-end de vacances, prévient Environnement Canada.

La prévision — qui comprend ce bulletin météo spécial — présente le potentiel pour ce qui suit :

Pluie

Un gel flash potentiel

Vents forts avec rafales jusqu’à 100 km/h

Conditions de blizzard

L’agence météorologique fédérale exhorte les gens à reconsidérer leurs projets de voyage de vacances, vendredi et samedi étant les pires jours de la tempête.

Même si vous restez en place, soyez prêt à la possibilité de pannes de services publics “étendues”, dit-il.

Jusqu’à 15 cm attendus à Toronto d’ici samedi

La tempête devrait arriver dans le sud-ouest de l’Ontario tard jeudi, d’abord sous forme de pluie ou de neige.

La ville de Toronto dit qu’elle prévoit un jeudi matin principalement nuageux, suivi de bruine l’après-midi et d’averses le soir.

Partout dans la province, les températures devraient chuter dans la nuit de vendredi à vendredi, avec des gelées soudaines possibles, selon Environnement Canada.

Les autoroutes, les routes, les trottoirs et les stationnements devraient être glacés et dangereux, prévient Environnement Canada. Les conditions seront pires sur les viaducs et les ponts, et la glace noire est également un risque. Les conducteurs voudront envisager des itinéraires alternatifs en cas de fermeture de routes.

Vendredi, la ville s’attend à deux à cinq centimètres de neige, éventuellement mêlée de pluie. Des averses de neige sont attendues dans l’après-midi, ainsi que des vents forts et “potentiellement dommageables”.

D’ici samedi matin, Toronto et la RGT pourraient voir des accumulations de neige de 5 à 15 centimètres, prévient l’agence, mais il y a encore une certaine incertitude quant à la quantité qui pourrait tomber, selon Environnement Canada. Les secteurs au nord de la ville pourraient accumuler plus rapidement de la neige.

Des conditions de blizzard sont possibles en soirée et pendant la fin de semaine, selon Environnement Canada.

À quel point le voyage sera-t-il difficile?

Steven Flisfeder, météorologue à Environnement Canada, a déclaré à CBC Toronto que les conditions rendront la conduite difficile. Si vous prévoyez de voyager pour des vacances, essayez d’arriver avant le pire de la tempête.

Si vous le pouvez, essayez de reporter tout rassemblement à dimanche, dit-il.

Jusque-là, “prenez ce temps avant la tempête pour vous préparer aux conditions à venir”, a déclaré Flisfeder. “Il est toujours préférable d’être préparé pour ne pas avoir à se précipiter lorsque la tempête approche réellement.”

Les Torontois ont creusé le 18 janvier 2022, le lendemain d’une importante chute de neige dans le sud de l’Ontario qui a vu 55 centimètres de neige en 15 heures. (Evan Mitsui/CBC)

L’aéroport Pearson de Toronto, le plus grand du Canada, a informé mercredi les voyageurs que les vols pourraient être affectés par les conditions météorologiques.

“Il est très probable que si vous avez des vols, ils seront à tout le moins retardés”, a déclaré Flisfeder.

Pendant ce temps, la ville de Toronto a annoncé qu’elle enverrait du personnel et de l’équipement de déneigement à des endroits hautement prioritaires pendant la tempête, le salage devant commencer dès que la neige commencerait à coller.

Pour les résidents, le déneigement commencera lorsque la neige atteindra :

Deux centimètres sur les trottoirs et pistes cyclables séparées.

2,5 cm sur voies rapides.

Cinq centimètres sur les routes principales, les voies de transport en commun et les rues avec des collines.

Huit centimètres dans les rues résidentielles.

Si vous devez conduire, ralentissez, suivez à une distance de sécurité, faites attention aux piétons et aux cyclistes et restez vigilant en tout temps, indique la ville.

Cette tempête est-elle une chose sûre ?

Environnement Canada est convaincu que cette tempête sera “beaucoup plus intense” – quelle que soit la quantité de neige et de pluie qui reste au sol – que le dernier système de tempête qui s’est produit, a déclaré Flisfeder.

Oh, et emmitouflez-vous.

Les températures de vendredi soir et du week-end pourraient être les plus froides que Toronto ait connues jusqu’à présent cet hiver, a-t-il déclaré.

La ville de Toronto se dit prête à envoyer du personnel en cas de chute de branches ou d’arbres en raison de vents violents, affirmant qu’elle accordera la priorité aux “dangers pour la sécurité publique ou la propriété” et aux routes qui doivent être dégagées.

Il dit également qu’il est prêt à ouvrir des centres de réchauffement si nécessaire.

Qu’est-ce qui cause cette tempête ?

Selon Flisfeder, la tempête de cette semaine est causée par l’humidité provenant du sud des États-Unis qui interagit avec une forte masse d’air froid provenant de l’Arctique.

“Et quand ceux-ci se rencontrent, nous obtenons une intensification rapide du système de basse pression. Et tout cela combiné est ce qui en fait une tempête si intense.”

L’Ontario n’est pas le seul à être touché. La Colombie-Britannique fait déjà face à des avertissements de froid extrême et à des seaux de neige qui ont retardé les vols internationaux des prochains jours.

Comment se préparer ?

Les habitants sont invités à élaborer un plan d’urgence et à préparer une trousse contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, des fournitures de premiers secours et une lampe de poche, indique l’agence.

Environnement Canada indique que les résidents devraient continuer à vérifier les prévisions locales tout au long de la tempête de plusieurs jours.

Selon Flisfeder, d’ici dimanche, la plupart des régions devraient commencer à voir une diminution de l’intensité des chutes de neige, à l’exception des parties nord de la RGT et des régions proches du lac Huron et de la baie Georgienne. Ces régions connaîtront probablement encore de fortes chutes de neige et des rafales de vent, ce qui rendra les conditions de voyage difficiles.