Le dernier sur la crise FTX

FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, s’est effondré à une vitesse époustouflante ce mois-ci. Une ruée sur les dépôts a laissé l’entreprise devoir 8 milliards de dollars à ses clients, déclenchant une chaîne d’événements qui a secoué le monde de la cryptographie et conduit des enquêtes de la Securities and Exchange Commission et du ministère de la Justice. À cette époque le mois dernier, la société de crypto-monnaie de 32 milliards de dollars gérait des milliards de dollars d’actifs clients; maintenant, FTX pourrait devoir de l’argent à plus d’un million de personnes et d’organisations. Il y a à peine trois semaines, Sam Bankman-Fried, le fondateur et directeur général de FTX et figure au centre de la crise, tentait de rassurer ses clients. “FTX va bien”, il a écrit sur Twitter. “Les actifs vont bien.” Le lendemain, M. Bankman-Fried a annoncé son intention de vendre FTX à Binance, un échange de crypto-monnaie rival. En quelques jours, Binance s’est retiré de l’accord, FTX a déposé son bilan et M. Bankman-Fried, autrefois une star dans le monde de la crypto, a présenté sa démission.

Voici les derniers développements sur la crise : Quoi de neuf sur la faillite de FTX ? Le 22 novembre, un nouveau chapitre pour FTX a commencé en lançant sa procédure de mise en faillite devant un tribunal fédéral du Delaware. L’effondrement soudain de l’échange de crypto a laissé l’industrie stupéfaite. Une ascension et une chute spectaculaires : Qui est Sam Bankman-Fried et comment est-il devenu le visage de la crypto ? Le Quotidien a retracé l’ascension et la chute spectaculaires de l’homme derrière FTX.

Une relation symbiotique : M. Bankman-Fried a construit FTX en partie pour aider les activités commerciales d’Alameda Research, sa première entreprise. Les liens entre les deux entités font désormais l’objet d’un examen minutieux.

Actifs manquants : Les avocats de FTX ont déclaré qu’une partie importante des actifs de la société avaient été volés ou manquaient, jetant un doute sur les chances de récupérer des milliards de dollars en crypto que les clients ont perdus.

Une offre d’influence : ​​En seulement trois ans, M. Bankman-Fried a mis sur pied une opération massive pour courtiser les politiciens, les régulateurs et les organisations à but non lucratif afin de soutenir ses objectifs de cryptographie. Voici comment. James Bromley, associé du cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell qui représente FTX, a déclaré qu ‘”une quantité importante d’actifs a été volée ou est manquante”. L’affaire de faillite tentaculaire implique plus de 100 entreprises et pourrait affecter plus d’un million de créanciers. M. Bankman-Fried, 30 ans, a été remplacé ce mois-ci au poste de directeur général de FTX par John Jay Ray III, un vétéran des redressements d’entreprises, y compris la procédure de faillite d’Enron. M. Ray a écrit dans un dossier judiciaire cinglant devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware qu’il n’avait jamais rencontré “un échec aussi complet du contrôle de l’entreprise”. “Cette situation est sans précédent”, a ajouté M. Ray dans le dossier. Comment cela pourrait-il affecter BlockFi et d’autres entreprises ? L’implosion de FTX a envoyé des ondes de choc dans les communautés crypto et financières. De nombreux fonds et start-ups de crypto ont été empêtrés avec FTX, qui a étendu les lignes de vie à d’autres entreprises après l’effondrement du marché de la crypto au printemps.