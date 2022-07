Le dernier sur Cristiano Ronaldo en tant qu’attaquant de retour en Angleterre mais retour d’entraînement inconnu

Cristiano Ronaldo devrait enfin revenir en Angleterre après une impasse avec Manchester United sur un départ potentiel afin de s’entretenir avec Erik ten Hag, mais il n’y a pas de date claire pour que le joueur de 37 ans revienne à l’entraînement Red Devil.

Ronaldo n’a pas encore rejoint ses coéquipiers pour la pré-saison, bien qu’il soit attendu il y a deux semaines, et a été omis de l’équipe itinérante de United à Bangkok et en Australie.

Erik ten Hag s’est empressé de démentir qu’un départ était en préparation, soulignant que son atout clé n’est pas à vendre cet été.

“Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il est dans nos plans”, a-t-il déclaré aux médias. « Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions avec Cristiano Ronaldo pour cette saison, c’est tout ».

Le Néerlandais a ensuite ajouté qu’il “avait hâte de travailler avec lui”, dissipant les craintes potentielles que le joueur de 37 ans ne soit pas à Manchester le jour de la date limite de transfert.

Maintenant, selon l’Athletic, l’attaquant “retourne en Angleterre pour des entretiens avec Manchester United sur son avenir” depuis son Portugal natal, où il se trouve depuis le début de la pré-saison.

‘On pense que son retour sera vu par l’Old Trafford [hierarchy] comme un signe positif », ajoutent-ils.

Va-t-il partir ?

Les portes continuent de se fermer pour le six fois vainqueur du Ballon D’or cet été, Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus s’étant apparemment tous exclus de la course.

Pendant ce temps, Thomas Tuchel et Chelsea ont des doutes sur son aptitude à l’équipe, venant de décharger Romelu Lukaku et craignant une répétition. L’Atletico Madrid avait été une destination potentielle évoquée dans les médias, mais une manifestation de masse sur les réseaux sociaux a rendu ce scénario déjà improbable encore plus.

Pendant ce temps, son désir de continuer à jouer au plus haut niveau a exclu les approches du club d’enfance du Sporting Lisbon, ainsi que les offres de l’Arabie saoudite et de la MLS.

Et, probablement à la suite de cela, le rapport d’Athletic selon lequel “des sources sur le sujet suggèrent qu’il est de plus en plus probable que Ronaldo reste à United, mais il y a toujours un manque de clarté sur la situation”.

Que United obtienne un Ronaldo entièrement engagé à 100% est une autre affaire.

Lire la suite:

Pourquoi les joueurs de Manchester United adhèrent à la vision de Ten Hag

“Contra CR7”: les fans de l’Atletico Madrid se tournent vers les réseaux sociaux pour protester contre les liens avec l’homme de Manchester United