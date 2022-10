Le dernier spectacle canadien d’Elton John à Vancouver fait vibrer les fans

Les fans d’Elton John à Vancouver se sont habillés pour l’occasion et ont chanté samedi alors que le chanteur et musicien connu sous le nom de “Rocket Man” s’est produit une dernière fois au Canada dans le cadre d’une tournée d’adieu qui devrait se terminer à la mi-2023.

John, 75 ans, a joué deux spectacles au BC Place de Vancouver, les dernières dates canadiennes de son Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour, vendredi et samedi.

“Bonsoir Vancouver !”, a-t-il déclaré samedi après avoir ouvert avec ses tubes Bennie et les Jets et Liberté de Philadelphie.

“Ce soir est une soirée très spéciale parce que c’est notre dernier spectacle à Vancouver et notre dernier spectacle au Canada, alors nous ferions mieux d’en faire une soirée inoubliable.”

John est monté sur scène vêtu d’un smoking noir avec des queues aux garnitures étincelantes. Il portait des lunettes roses avec des strass assortis.

Bon nombre des milliers de fans de BC Place portaient des tenues étincelantes, des boas en plumes et de grandes lunettes de soleil – des looks emblématiques que l’artiste a revêtus au cours de sa carrière d’un demi-siècle.

Elton John se produit au BC Place de Vancouver vendredi. (PavCo/BC Place)

Il a sorti 31 albums depuis 1969 avec plusieurs de ses chansons co-écrites avec le parolier Bernie Taupin. L’un des plus grands succès du duo était L’homme-fusée en 1972.

Voici ce que les fans de Vancouver avaient à dire sur sa musique et sur la façon dont elle a façonné leur vie :

Tuscon Pearl, à droite, et Carrie Pearl sont venus d’Oliver, en Colombie-Britannique, pour voir Elton John se produire au BC Place samedi. (Tchad Pawson/CBC)

“C’est une icône”

La chanson d’ouverture de John samedi soir a plu à Tucson Pearl, 39 ans, qui est venu d’Oliver pour voir le spectacle. Il a dit Bennie et les Jets est sa chanson préférée de John.

“C’est une icône”, a-t-il déclaré.

Il a dit que le concert, présenté comme le dernier de John au Canada, était une occasion unique dans une vie. Sa femme Kerry Pearl, 40 ans, a déclaré qu’ils ne faisaient pas souvent des folies sur des billets de concert ou des voyages pour aller à des concerts, mais celui-ci était un must.

“C’est Elton John. J’adore Elton John. C’est mon préféré, j’adore sa musique, il a un super style”, a-t-elle déclaré. “Il a une chanson pour tout et il vous aide juste à traverser vos moments de fatigue dans la vie.”

Kerry Pearl a déclaré qu’il écoutait tellement de chansons de John pendant qu’elle et son mari élevaient leurs enfants, que son fils aîné a nommé l’un de leurs chats Elton John.

John Kubus, 81 ans, est venu voir Elton John se produire samedi avec 15 membres de sa famille de partout dans la province. (Tchad Pawson/CBC)

Amour générationnel pour “Rocket Man”

John Kubus, 81 ans, est venu avec 15 membres de sa famille, tous de partout en Colombie-Britannique et en Alberta, pour voir Elton John se produire à Vancouver.

Kubus, qui vit à Penticton, portait une chemise aux couleurs vives, un bâton lumineux autour du cou et de grandes lunettes de soleil roses. Il a dit qu’il était un fan de John depuis toujours mais qu’il ne l’avait jamais vu jouer en direct.

“Cela signifie beaucoup”, a-t-il déclaré à propos du dernier concert de John au Canada.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa chanson préférée, il a répondu : “Je les aime toutes” et a décrit la musique, le style d’interprétation et les tenues de John comme “un peu différents”.

Lexi Binder, à droite, et son amie Emma Major, à gauche, sont venues d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, pour voir Elton John se produire samedi. (Tchad Pawson/CBC)

Plaidoyer pour les personnes LGBTQ+

Lexi Binder, 18 ans, est venue d’Abbotsford pour voir Elton John à Vancouver et a expliqué à CBC News avant le concert pourquoi il était important pour elle d’être là.

“Il est incroyable. J’aime le fait qu’il soit très authentique et lui-même et c’est pourquoi je suis habillée comme une folle”, a-t-elle déclaré. “Je pense que je peux m’habiller de manière intéressante et que je peux regarder autour de moi et qu’il y a d’autres personnes [doing the same].”

Binder a déclaré qu’elle était impressionnée par le plaidoyer de John pour les personnes LGBTQ + et les victimes de l’épidémie de sida.

“J’adore qu’il le soutienne et qu’il ait toujours été très ouvert à ce sujet, à une époque où ce n’était pas aussi accepté”, a-t-elle déclaré. “Et sa musique est tout simplement incroyable, elle l’a toujours été.”

Elle a dit que sa chanson préférée de John est Rocher aux crocodiles.

“C’est funky, c’est un jam”, a-t-elle déclaré.

Les sœurs Sarah Ballantyne, à droite, Helen Ballantyne, au centre, et Alison Ballantyne sont venues de Vernon et Kelowna pour voir Elton John se produire samedi. (Tchad Pawson/CBC)

“Excellent travail pour rester pertinent”

Les sœurs Sarah, Helen et Alison Ballantyne sont tombées amoureuses de la musique d’Elton John par l’intermédiaire de leur père.

“Nous avons grandi avec papa écoutant une tonne de musique et Elton John avait raison sur cette liste, donc ce n’est qu’une partie de notre éducation”, a déclaré Alison Ballantyne, 44 ans devant BC Place samedi avec ses sœurs qui portaient toutes Tenues inspirées de John.

Les sœurs sont venues de Vernon et de Kelowna pour voir le concert, écoutant des chansons de John pendant le trajet en voiture.

“Bougie dans le vent, Petite danseuseil y en a tellement », a déclaré Sarah Ballantyne, 46 ans. Elle a déclaré que la musique de John est restée au cœur de la culture populaire du monde entier au cours de sa longue carrière en tant que hit-maker.

“Je pense qu’il a fait un excellent travail pour rester pertinent et ne s’est pas simplement perdu dans les années 60 et 70”, a-t-elle déclaré.

Les trois sœurs ont déclaré que cela les avait émues de penser que, selon l’artiste, ce serait la dernière tournée de John.

“Oh, on pourrait pleurer”, ont-ils dit ensemble.