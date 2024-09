Le dernier souhait d’un fan de NTR est de regarder Devara

L’amour des fans pour leurs acteurs préférés ne connaît pas de limites. Ils vont jusqu’au bout pour la star qu’ils admirent, et le respect est également réciproque du côté des acteurs. Dans un incident déchirant, un jeune fan souffrant d’un cancer du sang souhaite voir Devara, de son acteur préféré Jr NTR, avant qu’il ne meure.

Pour entrer dans les détails, Koushik, 19 ans, est un grand fan de Jr NTR. Koushik souffre d’un cancer du sang et suit un traitement au Kidwai Memorial Institute of Oncology à Bengaluru. Les parents de Koushik ont ​​informé qu’il disait qu’il allait bientôt mourir et qu’il voulait regarder Devara de NTR avant de mourir.

S’adressant aux médias à Tirupati, les parents de Koushik ont ​​pleuré et ont supplié Jr NTR, le ministre en chef de l’AP Chandrababu Naidu et le vice-ministre en chef Pawan Kalyan de répondre à la demande de leur fils dès que possible, car il se bat pour sa vie. La nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux et les gens s’attendent à ce que NTR réponde bientôt.

Pendant ce temps, Devara devrait sortir dans le monde entier le 27 septembre. Réalisé par Koratala Siva, ce film met en vedette Janhvi Kapoor et Saif Ali Khan dans des rôles importants.

Mots clés NTR Fan