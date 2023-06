Le dernier souhait de Sushant Singh Rajput est exaucé trois ans après sa disparition tragique

Sushant Singh Rajput était l’un des acteurs phénoménaux de Bollywood. Il nous a quittés trop tôt le 14 juin 2020. Le pays tout entier était sous le choc en apprenant la malheureuse nouvelle du décès de l’acteur. Bollywood a perdu un joyau ce jour-là. Sushant qui était intellectuel, intelligent et visionnaire est mort trop tôt à un âge précoce. Il avait plusieurs rêves mais il les a tous laissés inachevés. Son ami Darasing Khurana a prêté serment de réaliser un rêve en son nom et il a tenu sa promesse.

L’ancien M. India International Darasing Khurana était un bon ami de Sushant Singh Rajput. Il n’a pas tardé et en 2020 a lancé une organisation appelée Pause.Breathe.Talk.Foundation qui aide les gens à rechercher des problèmes de santé mentale à des prix abordables. Commentant le rêve de SSR, Darasing a déclaré en hommage au défunt acteur qu’il avait décidé de transformer l’une de ses visions en réalité, même si c’était à un niveau micro. Il a mentionné le genre de SSR visionnaire qu’il a été impressionné et qu’il a admiré.

Il a rappelé l’une de leurs nombreuses discussions, ils sont arrivés à la conclusion que la thérapie devrait être rendue abordable en Inde. Il dit que Pause.Breathe.Talk.Foundation est le doux souvenir de son inspiration et ami. Il a en outre ajouté à PBT qu’ils fournissent « une thérapie téléphonique à Rs 250 par session aux personnes souffrant d’anxiété et de dépression. Le coût moyen du marché est de Rs 2000-2500 ».

Darasing, qui est fier de lancer la fondation, a révélé que leur service a profité à des centaines de personnes et qu’il ne peut pas être plus heureux. Il espère que Sushant de là-haut est fier du petit initiative qui est un dévouement à son amour pour l’humanité. La sœur de SSR, Shweta Singh Kiriti, a également lancé de nombreuses campagnes pour réaliser les souhaits de son frère.

La mort de Sushant Singh Rajput a surpris les gens. Il a été retrouvé pendu dans son appartement et les gens croient encore qu’il s’agit d’un meurtre et non d’un suicide. Sa mort a déclenché des conversations sur la santé mentale et les biggies de Bollywood ont été critiqués pour écarter un acteur brillant.