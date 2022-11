Le dernier | Sommet des Nations Unies sur le climat

Le groupe reconnaît qu’il n’y a pas de méthode convenue pour compter les émissions historiques, mais qu'”une estimation approximative vaut mieux qu’aucune estimation” et en cas de doute, il s’est trompé sur le côté élevé.

DanChurchAid a déclaré que même s’il ne peut pas réparer les dommages causés par ses émissions, il espère que les mesures “inspireront et contribueront au débat sur la manière de faire face à la crise climatique”.

Les militants de Last Generation ont déroulé mercredi matin une grande affiche disant : “Nous souhaitons la survie… Nous sommes la dernière génération”.

Des membres de Last Generation et d’autres groupes climatiques manifestent depuis des mois dans toute l’Allemagne, perturbant la circulation en se collant dans les rues de la ville aux heures de pointe ou en collant leurs mains à des peintures célèbres dans des musées essayant d’attirer l’attention des gens sur leur cause.