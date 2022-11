Le dernier | Sommet des Nations Unies sur le climat

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Les dernières nouvelles sur la COP27, le sommet des Nations Unies sur le climat à Charm el-Cheikh, en Égypte.

L’Inde a fait une proposition inattendue au cours du week-end pour que les pourparlers sur le climat de cette année se terminent par un appel à une réduction progressive de tous les combustibles fossiles.

L’idée est susceptible d’être fortement repoussée par les pays exportateurs de pétrole et de gaz, y compris les États-Unis, qui promeuvent le gaz naturel comme un «carburant de transition» propre vers les énergies renouvelables.

Deux diplomates qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce que la proposition n’avait pas encore été officiellement débattue ont déclaré que l’Inde pourrait essayer de se venger de la réunion de l’année dernière, alors qu’elle était publiquement honteuse d’avoir résisté à un appel à l’élimination du charbon.

Les pays ont fait un compromis en appelant plutôt à une « réduction progressive » plus vague, ce qui a néanmoins été considéré comme important car c’était la première fois qu’une industrie des combustibles fossiles était mise en demeure.

Plus de deux douzaines de militants pour le climat ont manifesté pour faire pression sur les pays industrialisés afin qu’ils paient pour les destructions causées par le changement climatique dans les pays les plus vulnérables.

La manifestation de lundi a eu lieu alors que la conférence des Nations Unies sur le climat entame sa deuxième et dernière semaine dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Les manifestants ont été vus danser et chanter à l’intérieur de la zone bleue de la conférence, un territoire de l’ONU.

Virginia Llorin, une manifestante des Philippines, a déclaré que les militants continueront de se battre pour le financement des nations les plus vulnérables afin qu’elles puissent se remettre des impacts du changement climatique et se préparer aux futurs événements météorologiques liés au climat.

“Nous ne pouvons plus attendre”, a-t-elle déclaré.

Les principales économies du Groupe des Sept ont lancé lundi un nouveau système d’assurance pour fournir une aide financière rapide lorsque les pays sont touchés par les effets dévastateurs du changement climatique.

Le soi-disant Global Shield est soutenu par le groupe V20 de 58 nations vulnérables au climat et recevra initialement plus de 200 millions d’euros (dollars) de financement, principalement de l’Allemagne. Les premiers bénéficiaires sont le Bangladesh, le Costa Rica, les Fidji, le Ghana, le Pakistan, les Philippines et le Sénégal.

Le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, l’a qualifié d’« effort novateur » qui aiderait à protéger les communautés lorsque des vies et des moyens de subsistance sont perdus.

Mais les groupes de la société civile étaient sceptiques, avertissant que cela ne devrait pas être utilisé comme un moyen de détourner l’attention de l’effort beaucoup plus large visant à amener les gros pollueurs à payer pour les pertes et les dommages qu’ils ont causés avec leurs gaz à effet de serre.

“Nous avons besoin d’une solution à l’échelle des pertes, et cela signifie aller au-delà de l’assurance subventionnée”, a déclaré Rachel Simon du groupe environnemental Climate Action Network Europe.

Elle a déclaré que de nouveaux fonds devraient également être créés dans le cadre de la surveillance des pourparlers sur le climat de l’ONU, et non en marge, pour assurer une surveillance internationale appropriée.

Les pourparlers mondiaux sur le climat en Égypte sont entrés dans leur seconde moitié lundi avec beaucoup d’incertitude quant à savoir s’il y aura un accord substantiel pour lutter contre le changement climatique.

Des dizaines de milliers de délégués de près de 200 pays, observateurs, experts, militants et journalistes, sont retournés dans la zone de conférence de la station balnéaire de Charm el-Cheikh après une journée de pause.

Le haut responsable du climat de l’ONU a appelé à une diplomatie constructive pour correspondre à la rhétorique de haut vol entendue lors des premiers jours des pourparlers.

