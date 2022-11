Le dernier | Sommet des Nations Unies sur le climat

L’idée est susceptible d’être fortement repoussée par les pays exportateurs de pétrole et de gaz, y compris les États-Unis, qui promeuvent le gaz naturel comme un «carburant de transition» propre vers les énergies renouvelables.

Les pays ont fait un compromis en appelant plutôt à une « réduction progressive » plus vague, ce qui a néanmoins été considéré comme important car c’était la première fois qu’une industrie des combustibles fossiles était mise en demeure.

Plus de deux douzaines de militants pour le climat ont manifesté pour faire pression sur les pays industrialisés afin qu’ils paient pour les destructions causées par le changement climatique dans les pays les plus vulnérables.

La manifestation de lundi a eu lieu alors que la conférence des Nations Unies sur le climat entame sa deuxième et dernière semaine dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Les manifestants ont été vus danser et chanter à l’intérieur de la zone bleue de la conférence, un territoire de l’ONU.

Virginia Llorin, une manifestante des Philippines, a déclaré que les militants continueront de se battre pour le financement des nations les plus vulnérables afin qu’elles puissent se remettre des impacts du changement climatique et se préparer aux futurs événements météorologiques liés au climat.

“Nous ne pouvons plus attendre”, a-t-elle déclaré.

Le soi-disant Global Shield est soutenu par le groupe V20 de 58 nations vulnérables au climat et recevra initialement plus de 200 millions d’euros (dollars) de financement, principalement de l’Allemagne. Les premiers bénéficiaires sont le Bangladesh, le Costa Rica, les Fidji, le Ghana, le Pakistan, les Philippines et le Sénégal.